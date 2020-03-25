Вернувшиеся эмигранты не сидят в карантине: вместо самоизоляции – устраивают вечеринки

Она сказала, что эти вернувшиеся из Великобритании и Франции люди, ходят, куда хотят, никакой карантин не соблюдают. Они шутят, что заразят местных коронавирусом.

"Конечно, сама я этого не слышала, поэтому сложно сказать, как звучало это запугивание. Сказали ли людям, "я тебя заражу" или они просто напуганы тем, что эти мужчины свободно ходят по улицам", – сказала Ярутене.

По ее словам, эти молодые люди вернулись за несколько дней до того, как в Литве был объявлен карантин, тогда от приезжих не требовалось изолироваться.

"И знаете, что это такое, когда возвращается молодой человек. Везде друзья, всех надо навестить, начались вечеринки. Хорошо, если они не носители вируса, никого не заразят", – рассказала староста, заметив, что пришлось вызывать и полицию.

Выяснилось, что эти молодые люди не только не соблюдаю безопасное расстояние, не сидят дома, но и ходят в местный магазин, место "сходок".

"Все там стоят, на призыв разойтись по домам, не реагируют, приходят пьяные, тогда все смелые, доказывают, что ничего не боятся. Пришлось вызывать полицию", – сказала Ярутене.

Полицейские напомнили жителям о действующем карантине и велели разойтись по домам. На следующий день полиция дежурила у магазина.

"И работниц магазина я попросила вызывать полицию, сообщать о ситуации своему директору. Все знают, что если человек изолирован, еду ему должны родственники приносить, но как выпьют - все смелые. Пока мы не ощутим эту болезнь на своих близких, не поймут люди", – возмущалась староста.