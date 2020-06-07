Вернувшиеся эмигранты не намерены оставаться в Литве: правительство кричит, что ждет, но реальность совершенно иная

Для Паневежиса, в котором сокращением численности населения является самым быстрым, в прошлом году официальная статистика подарила надежду на подъем из демографической ямы: поток эмигрантов уменьшался, а число возвращающихся росло. Однако сегодня существуют опасения, что коронавирусный кризис и рост безработицы вновь в корне изменят ситуацию.

Хотя правительство Литвы приглашало соотечественников, разбросанных по всему миру, вернуться на родину, их заказными рейсами доставляли домой, однако не все здесь почувствовали себя желанными и снова пакуют свои чемоданы.

Линас Каукенас, который не так давно был известен в деловом и политическом мире Паневежиса, шесть лет живет в Англии, работает водителем-дальнобойщиком и электриком. Пандемия его, как и у многих других, лишила средств к существованию. Л. Каукенас рассказывает, что была идея вернуться в Паневежис и зацепиться здесь. Литовское правительство также проявило заботу об эмигрантах - оно всячески зазывает их на родину.

"Потеряв работу, я решил, что мне нужно ехать в Литву. Правительство хвасталось тем, что бронируют специальные рейсы для эмигрантов, чтобы только они могли вернуться, так как границы других государств уже были закрыты. Испугавшись, я купил билет, который стоил почти в десять раз больше, чем обычно. Я заплатил 275 евро, чтобы вернуться в Литву, когда мог найти билеты в один конец за 15 евро", - сказал житель Паневежиса.

Выгоды не дождался

Л. Каукенас признает, что он не испытывает чрезмерных иллюзий по поводу того, чтобы остаться в Литве. Раньше он пытался найти работу в своей стране, но все же остался в Англии. На этот раз, как только он приехал, он зарегистрировался в службе занятости. Здесь ему было обещано пособие в размере 200 евро. Но Линас говорит, что он не получал никаких предложений работы или выплат в течение двух месяцев, проведенных в Литве. Поэтому он загрузил свои вещи, сел в автобус и снова уехал в Англию - водители-дальнобойщики могут свободно пересекать границы даже во время карантина.

"Я не очень понимал, почему мне не дали пособие, но я не углублялся, развернулся и снова уехал. В Англии тоже некоторые предприятия не могут работать. У меня есть две профессии, я дальнобойщик и электрик, поэтому мне не трудно найти работу, по крайней мере, за рулем, во время карантина", - сказал Л. Каукенас.

Зарплату не получил

По словам Л. Каукенаса, Англия заботится о своих людях гораздо больше, чем Литва - она обеспечивает по крайней мере минимум для проживания. Даже безработный может получать пособие в размере около 300 фунтов стерлингов в месяц. А если человек теряет работу во время карантина, он получает около 80 процентов своей зарплаты. По словам Л. Каукенаса, незадолго до пандемии экономика Англии переживала подъем. Однако после карантина многие компании больше не могли выплачивать зарплату своим сотрудникам. В частой компании зарплаты задерживались, местами - на две недели. Однако, по словам эмигранта, его личный опыт работы с литовскими работодателями еще более горький.

"Я живу в Англии шесть лет, хотя были такие отрезки, когда я пытался вернуться в Литву. Работал водителем-дальнобойщиком и путешествовал по всей Европе. Литовская компания платила минимум, а суточные задержались, до сих пор я не получил 644 евро. Компания обанкротилась, и я больше не ожидаю возврата денег", - поделился своим болезненным опытом эмигрант.

Ценят, пока бизнес успешен

По словам Л. Каукенаса, в Англии водитель дальнего следования может зарабатывать от 2500 до 4000 или чуть больше фунтов в месяц. Однако причиной эмиграции стали не деньги. Перед отъездом Л. Каукенас имел собственный бизнес в столице Аукштайтии и даже баллотировался в городской совет, но экономический спад заставил его нажать на тормоза.

"У меня была своя компания, было хорошо, пока однажды все не перевернулось с ног на голову. Когда человек способен зарабатывать сам, все замечательно, но когда бизнес обанкротится из-за кризиса или других обстоятельств, ты остаешься никому неинтересным, как будто мусор", - считает Л. Каукенас.

Он убежден, что пока взгляды в Литве мало изменились - каждый раз, когда он возвращается, заходит в государственные учреждения, решает дела компании, все еще зарегистрированной в Паневежисе, и сталкивается со случайным взглядом на человека.

"Когда я возвращаюсь в Литву на каникулы и сталкиваюсь с некоторыми бюрократическими вопросами, я делаю все в последние дни. Я боюсь идти, потому что знаю, что испорчу настроение", - говорит эмигрант из Паневежиса.

Соотечественников сторонится

Л. Каукенас признает, что и в принимающей стране есть проблемы, и сами эмигранты не сплочены и дружелюбны. По словам собеседника, в Англии иногда лучше притвориться не-литовцем, потому что соотечественники склонны обманывать друг друга, а иногда и литовская зависть проступает. По словам жителя Паневежиса, если литовец узнает, что его соотечественник зарабатывает больше, он не по головам пойдет, лишь бы занять его место, и не имеет значения, каким образом. По словам Линаса, это действительно больно, потому что, какие-нибудь румыны или венгры, если только у одного из их соотечественников проблемы, бросятся на помощь, а для литовцев обратное - даже подающему помогут упасть. Л. Каукенас прекрасно говорит по-английски и среди его друзей большинство англичан.

"В чужой стране ощущается одиночество, но это также зависит от того, насколько хорошо ты говоришь по-английски. Это не препятствие для меня. В эмиграции мне лучше. Я не знаю, держали бы меня эти 200 евро помощи, но это показало отношение государства. С болью я уехал", - говорит эмигрант.