Он надеется, что приезжие будут выполнять рекомендацию самоизолироваться на две недели.

"Да, это на самом деле вызывает у нас беспокойство, что будет, особенно зная эти страны. Хорошо только то, что таких людей немного. Думаю, что и сами работодатели заинтересованы, чтобы такой приехавший человек не заразил большую группу других работников", - сказал А. Верига на пресс-конференции.

С 17 июня Литва отменяет карантин, и в страну смогут приехать и имеющие визы работники из таких стран, как Украина, Россия и Беларусь, где распространение коронавируса все еще вызывает беспокойство.

Для таких приезжих рекомендуется двухнедельная самоизоляция, однако с отменой карантина она перестанет быть обязательной. Министр говорит, что если эпидемиологическая ситуация из-за таких приезжих ухудшится, то правительство может отменить послабления и ввести обязательную проверку приезжающих на коронавирус.