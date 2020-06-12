Он надеется, что приезжие будут выполнять рекомендацию самоизолироваться на две недели.
"Да, это на самом деле вызывает у нас беспокойство, что будет, особенно зная эти страны. Хорошо только то, что таких людей немного. Думаю, что и сами работодатели заинтересованы, чтобы такой приехавший человек не заразил большую группу других работников", - сказал А. Верига на пресс-конференции.
С 17 июня Литва отменяет карантин, и в страну смогут приехать и имеющие визы работники из таких стран, как Украина, Россия и Беларусь, где распространение коронавируса все еще вызывает беспокойство.
Для таких приезжих рекомендуется двухнедельная самоизоляция, однако с отменой карантина она перестанет быть обязательной. Министр говорит, что если эпидемиологическая ситуация из-за таких приезжих ухудшится, то правительство может отменить послабления и ввести обязательную проверку приезжающих на коронавирус.
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