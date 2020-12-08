Правда, в передаче "Тема на Delfi" он признал, что принятых мер недостаточно.

До новых ограничений Верига уверял, что нет законных оснований для ограничения количества людей на частных мероприятиях, 7 декабря правительство все же решило, что встречаться могут члены не более двух домашних хозяйств и в количестве не более 10 человек.

Верига в интервью заверил, что уходящее правительство не будет принимать никакие решения, связанные с Рождеством, этим займется команда премьер-министра Ингриды Шимоните. По его словам, нового министра здравоохранения Арунаса Дулькиса ждут как минимум три вызова.

На вопрос, не слишком ли поздно осенью ввели ограничения, Верига сказал:

"Могу лишь напомнить, что некоторые эпидемиологи или люди, называющие себя экспертами до сих пор говорят, что принятые меры слишком жесткие, зачем все эти запреты, нужны более точечные и локальные ограничения. Видимо, и у экспертов мнения разные. Могу напомнить, что локальные карантины вводились и осенью, но их оказалось недостаточно".

Когда Веригу спросили, что он думает о грядущем рождественском периоде, и какие планы с ним связаны, он ответил:

"Что касается рождественского бума, тут мы видимо никакие особенные решения не найдем. Конечно, neне мы это будем делать, этим займется правительство Ингриды Шимоните. Но, вероятно, тут не надо изобретать велосипед. У нас уже была практика - Пасха весной, тогда остановили сообщение между городами. Если ситуация не улучшится, видимо, новое правительство предпримет такие меры, какие было приняты на Пасху. Но тогда были брошены большие силы – как полиция, так и волонтеры, стрелки. (...)

Сейчас мы видим, что люди не слышат, что им говорят. По крайней мере, часть людей не слышит. Из того, что видишь на улице, не похоже, что карантин кого-то волнует. Правда, есть люди, которые даже слишком опасаются, особенно старшего возраста люди. Они даже не обращаются в поликлиники и больницы, если возникают какие-то проблемы. Это большая проблема. Но что касается молодежи, тут немало безответственного поведения".

На вопрос, почему уходящее правительство не хочет принимать решения относительно Рождества, он ответил, что до праздника еще почти 20 дней, еще могут быть перемены как в лучшую, так и в худшую сторону. Кроме того, Верига повторил свои рекомендации - не планировать поездки к близким на праздники, поскольку показатели столь высоки, что наивно надеяться, что к праздникам все наладится.