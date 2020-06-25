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Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига порадовался положительной статистике коронавируса в стране, однако подчеркнул, что важно не расслабляться и контролировать инфекцию. А эпидемиологам, которые говорят, что фиксируется много бессимптомных случаев заболевания COVID-19, Верига ответил, что они вероятно просто хотят внимания.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Пока статистика на самом деле хорошая, можно порадоваться – фиксируются отдельные случаи. Если так будет, можно вздохнуть свободнее. Несмотря на это, мы не можем полностью расслабляться, однако пока у нас только отдельные случаи. Масштабы тестирования остаются немаленькими – на 5000 тестов фиксируется один положительный. Это хорошая ситуация", – сказал в четверг журналистам Верига.

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По его словам, эпидемиологи, которые говорят о большом числе бессимптомных случаев COVID-19, могут руководствоваться политическими мотивами. Верига отметил, что в ходе выборочного тестирования в Литве выявляют немного случаев болезни.

"Мне иногда странно наблюдать за этими комментариями эпидемиологов, которые неизвестно откуда берут свои теории. Литва провела выборочное тестирование – были выходные, пытались искать бессимптомные случаи (...). Мы ничего не нашли. Находим только там, где есть очаги, где есть хорошие условия для распространения – где тесно контактируют больные", – сказал министр.

"Я не знаю, откуда взяли эту идею, будто у нас много бессимптомных случаев. Этих идей много было – сколько заболеет, как будет с бессимптомными, что нужно, а что - нет. Выясняется уже, что часть этих эпидемиологов идет в политику. Не знаю, с какой целью они раздают такие комментарии. Может, им нужно внимание", – сказал Верига.

По его словам, с 10 июля в Литве начнется масштабное эпидемиологическое исследование. Его цель - показать реальную ситуацию.

Верига сказал также, что Литва уже подала заявку на покупку вакцины от коронавируса, как только она будет доступной.

"Литва официально высказала свою позицию и желание участвовать в общем предварительном процессе, который пройдет в ЕС. (...) Мы, как страна, высказали желание получить вакцину, когда она будет доступна. (...) Тут цена не важна, каждая страна заинтересована в том, чтобы сделать вакцину доступнее, чтобы не пришлось "отключать" страну и возвращаться в условия карантина", – прибавил глава Минздрава.

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