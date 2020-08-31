Он представил новейшие рекомендации.
"Я бы хотел начать с рекомендаций, которые сегодня были подписаны. Они касаются государственных и муниципальных организаций и учреждений. Мы и сегодня руководствуемся одной из таких рекомендаций – общаемся дистанционно", – сказал министр.
Этот порядок рекомендуют внедрять и в частных организациях и компаниях. По возможности рекомендуют организовывать работу посменно, применять разные графики работы, обеденное время.
"Цель ясна – чтобы изолированные группы людей как можно меньше общались", – сказал Верига. Заседания, совещания, встречи надо проводить дистанционно, или же их участники должны быть в масках.
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