Он представил новейшие рекомендации.

"Я бы хотел начать с рекомендаций, которые сегодня были подписаны. Они касаются государственных и муниципальных организаций и учреждений. Мы и сегодня руководствуемся одной из таких рекомендаций – общаемся дистанционно", – сказал министр.

Этот порядок рекомендуют внедрять и в частных организациях и компаниях. По возможности рекомендуют организовывать работу посменно, применять разные графики работы, обеденное время.

"Цель ясна – чтобы изолированные группы людей как можно меньше общались", – сказал Верига. Заседания, совещания, встречи надо проводить дистанционно, или же их участники должны быть в масках.