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Mинистр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига говорит, что не исключает возможность введения всеобщего карантина, так как ситуация с коронавирусом ухудшается.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Я бы не стал исключать возможность объявления и национального карантина", - сказал в пятницу Верига.

"Все меньше и меньше самоуправлений остается в "желтой" или "зеленой" зонах, но соответствующее решение должно принять правительство", - сказал он.

Министр отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране не улучшается и, без сомнения, Литва будет в списке "красных" стран по своим показателям распространения вируса".

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Раньше А. Верига говорил, что не видит необходимости вводить всеобщий карантин.

Сейчас карантин объявлен в 21 самоуправлении Литвы, в том числе - в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде. В Литве 60 самоуправлений.

Из-за угрозы распространения коронавируса карантин в Литве был объявлен в середине марта и действовал до середины июня.

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