"Я бы не стал исключать возможность объявления и национального карантина", - сказал в пятницу Верига.
"Все меньше и меньше самоуправлений остается в "желтой" или "зеленой" зонах, но соответствующее решение должно принять правительство", - сказал он.
Министр отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране не улучшается и, без сомнения, Литва будет в списке "красных" стран по своим показателям распространения вируса".
Раньше А. Верига говорил, что не видит необходимости вводить всеобщий карантин.
Сейчас карантин объявлен в 21 самоуправлении Литвы, в том числе - в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде. В Литве 60 самоуправлений.
Из-за угрозы распространения коронавируса карантин в Литве был объявлен в середине марта и действовал до середины июня.
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