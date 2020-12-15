По его словам, пока эти ограничения оценивать сложно, это можно будет сделать через 2-3 недели.

"Раньше, когда правительство принимало ограничения, мы надеялись, на достаточный эффект и возможности послабления. К сожалению, реальность оказалась иной, сначала рост остановился, а потом снова начался. Все будет зависеть от того, как люди будут соблюдать действующие меры", - сказал нынешний депутат.

Верига высказал сомнения в связи с тем, что жители будут соблюдать карантин, поскольку приняты решения близкие режиму ЧП.

"Я говорю о значительных ограничениях передвижения и скажу, что об этом думаю. Осуществить это будет сложно. Не из-за юридических моментов, вспомните весенний пример, и премьер говорила о Пасхе. По ее словам, это будет действовать примерно также. Но на Пасху это были только долгие выходные, три дня.

Но ведь тогда бросили огромные силы, мобилизовали даже тех полицейских, которые работают в кабинетах, привлекли стрелков. Тогда был очень жесткий карантин, много людей сидело дома, они могли выйти и помочь. И длилось это всего три дня", - сказал экс-министр.

По его словам, сейчас речь идет о нескольких неделях, поэтому сложно представить, как это сделают.

"А надеяться на то, что общество само будет соблюдать, не сердитесь, но я в это уже не верю. Даже физически это не делают тогда, когда обновился контроль на границе. Мы прекрасно понимаем, что в Литве не закрыты даже внешние границы, нет колючей проволоки, есть шенгенское пространство, поэтому тропок и дорожек предостаточно.

Можешь идти, гулять, конечно, на машине не проедешь, но если взять простое место - подъезд многоквартирного дома, там полицейского не поставишь. Если люди решат идти и праздновать, не соблюдать ограничения, будет сложно, несмотря на все показательные акции наказания", - сказал он.

По словам Вериги, и сейчас есть люди, которых наказывают за неправильное ношение масок, но это общество не мотивирует.

"Наш народ умеет жить в условиях сопротивления. У нас в крови жажда сопротивления, неважно - внешнему врачу или своей власти. Самое страшное, что людей не мотивируют большие цифры заболевших и скончавшихся. Это не кто-то из-за границы, это наши близкие, которые на самом деле умирают. Но нас это уже не впечатляет", - сказал депутат.

На вопрос, как он оценивает запрет на встречу двух семей, он ответил, что социальный и психологический аспекты здесь были главными.

"Мы это и оценивали и после встречи с экспертами президентской команды. Мы собрали немало в том числе и научной информации, и нашей статистики об одиночестве, росте числа самоубийств и депрессий. Это не международные, это наши данные, которые показывают, что и без того нехорошая ситуация стала еще хуже", - заметил он.

Говоря об очередях в магазинах, он назвал это безумием.

"Это безумие, я не раз об этом говорил. Как шизофрения – одним не хватает места в больницах, другим - в ТЦ. Иначе, как безумие, это не назовешь. Трудно объяснить, что это", – не скрывал разочарования Верига.

Он считает, что на данном этапе нельзя говорить о принудительной работе врачей, которые сталкиваются с большим стрессом и вызовами.

"Это должна быть крайняя мера. Закон позволяет ее применять, (...) но до сих пор удавалось найти выход – договориться, мотивировать, убедить. Было бы неплохо, чтобы так все и осталось, чтобы не пришлось никого принуждать. Я с трудом себе это представляю. Врачи - не служащие, (...) они работают иначе", – прибавил Верига.