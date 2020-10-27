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Число коек для пациентов с COVID-19 увеличено с 400 до 663, но почти половина из них уже сейчас занята, сказал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига на пресс-конференции во вторник.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Josvydas Elinskas

По его словам, только в минувшие выходные в больницах оказалось 60 новых заразившихся коронавирусом.

"Это значит, что число (больных - ред.) довольно быстро растет, для учреждений большой вызов организовать койки, приспособить их для ковидных пациентов", - сказал А. Верига.

Министр обратился к самоуправлениям, которые являются учредителями некоторых больниц, чтобы они призвали эти больницы активно сотрудничать с больницами каждого региона, ответственными за управление ситуацией с COVID-19, и быстро реагировать на их просьбы и распоряжения по поводу реорганизации больничных коек.

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По данным Минздрава, в больницах страны с COVID-19 находится 342 человека, 32 из них - в реанимации.

Клиника Сантарос утверждает, что ситуация у них перерастает в критическую, так что нужно незамедлительно подключать другие больницы.

В клинике 102 койки для больных с COVID-19, из них занято 80%.

Ожидается, что клинике помогут Вильнюсская городская клиническая больница, Республиканская Вильнюсская университетская больница и больница Укмерге, но этого может быть недостаточно.

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