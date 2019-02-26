Верховный суд призывает избегать спекуляций о подозреваемых судьях

Верховный суд Литвы (ВСЛ) в понедельник призвал соблюдать презумпцию невиновности и избегать "безответственных спекуляций", говоря о судьях, подозреваемых в коррупции.
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В этом заявлении суд попросил общественность соблюдать презумпцию невиновности "как в своей деятельности, так и в публичных выступлениях", поскольку это одно из основополагающих принципов правового государства.

Верховный суд также заявил, что "безответственные спекуляции, связанные с не раскрытыми общественности или не подтвержденными должностными лицами деталями досудебного расследования, подрывают доверие общества к судебной власти и создают угрозу эффективному действию принципа разделения властей в нашем государстве".

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Суд отметил, что продолжает осуществлять правосудие и будет это делать, подчиняясь только закону и не поддаваясь никакому давлению, а также призвал литовских судей сохранять серьезность, достоинство, далее смело и ответственно выполнять свою работу.

Подозрения в различных коррупционных деяниях на минувшей неделе были предъявлены восьми судьям разных судов и пяти адвокатам. В целом подозреваемыми являются 28 лиц.

По данным досудебного расследования, за различные благоприятные решения судей обещались и платились взятки, их суммы колеблются от 1000 до 100 тыс. евро.

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