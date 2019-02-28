В связи с продолжением дела о судебной коррупции Верховный суд Литвы (ВСЛ) в четверг принес извинения людям за утраченное доверие к правосудию. Он также заявил, что в связи с осуждающими судебную систему комментариями пострадали и честно работающие судьи.
© DELFI / Karolina Pansevič

"Независимо от возможного исхода расследований, хочется принести извинения жителям Литвы за утраченное доверие к правосудию. Не только тем, в чьих делах, возможно, были приняты непрозрачные решения, но и всем, кто верил в осуществление правосудия и доверял судам", – говорится в заявлении.

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"Мы понимаем, что придется много и тяжело работать, чтобы восстановить то, что было разрушено", – отмечается в нем.

Суд призвал обсудить возможность привлечения представителей общественности в осуществление правосудия, пересмотреть применение Кодекса судейской этики, практику декларации интересов, представить предложения по усилению администрирования судов.

ВСЛ также заявил, что с началом дела "от угрожающих комментариев о прогнившей системе и захватившей ее коррупции" пострадали честно работающие судьи.

"Поэтому точно также следует попросить прощения у этих честно и прозрачно работающих судей, которые пострадали дважды", - говорится в сообщении.

По сообщению суда, коррупционный скандал не должен перечеркнуть изменения по повышению прозрачности и открытости судов, рассмотрения дел, повышению мотивации решений, совершенствованию поведения судей в процессе, эти изменения происходили при работе в сложных условиях, с большой трудовой нагрузкой, при неадекватном финансировании и низких зарплатах.

"Хочется верить, что все предложения по совершенствованию судебной деятельности будут соответствовать Конституции. Нельзя вводить в заблуждение общественность по поводу пересмотра существенных судебных решений или широкого их спектра, которые якобы должны инициировать сами суды. Такой возможности, без нарушения Конституции и Конвенции о правах человека, просто нет", – подчеркивает Верховный суд.

"Суды признают свои ошибки и готовы их исправить, а честно работающим судьям нужна поддержка общества. Предоставьте ее", – говорится в заявлении.

По последним данным, в деле подозрения предъявлены 33 лицам, среди них – восьми судьям и шести адвокатам, мэру города Друскининкай, его советнику Айварасу Кадзяускасу.

Правоохранительные органы отмечают, что сумма взяток, которые давались судьям за благоприятные решения, могли составлять от 1 тыс. до 100 тыс. евро.

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