Верховный административный суд принял неблагоприятное для Бразаускене решение

Коллегия судей констатировала, что в конце июня прошлого года коллегия Вильнюсского окружного административного суда обоснованно отклонила иск Бразаускене на том основании, что истек срок давности.

В данном деле государство представляло правительство, а третьими заинтересованными лицами были привлечены канцелярия президента и Соцмин.

Бразаускене просила возместить ущерб на сумму 95 402 евро, 5% годовых – 18 074 евро и 5% годовых процессуальных с момента возбуждения дела до его окончания.

В иске Бразаускене было сказано, что после смерти Бразаускаса, по действовавшим тогда законам, она подала заявку на вдовью ренту еще в 2010 году, однако до сих пор ей ничего не выплачивали.

По словам вдовы, в январе 2011 года группа депутатов обратилась в Конституционный суд с просьбой выяснить, не нарушает ли закон о ренте Конституцию. В июле 2014 года КС констатировал, что этот закон противоречит Конституции и право Бразаускене на получение ренты потеряло свой смысл. В июне 2016 года были приняты поправки, которыми отменили вдовью ренту.

Бразаускене считала, что имеет право на ренту в размере 2000 евро в месяц до того как был отменен закон о ренте, поскольку она отвечала всем требованиям (с 23 июля 2010 года у нее также не было страховых доходов).

Однако суд констатировал, что Бразаускене подала жалобу 1 марта 2018 года, упустив установленный трехлетний срок давности.