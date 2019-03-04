В ноябре 2018 года Главный административный суд Литвы постановил, что Титов нарушил клятву, обвинив Раманаускаса-Ванагаса в убийстве невинных мирных граждан.

18 июля 2018 года во время обсуждения вопроса увековечивания памяти Раманаускаса-Ванагаса на заседании Комитета по финансам и экономике горсовета заявил, что по инициативе Раманаускаса-Ванагаса были убиты 8000 граждан, в их числе и дети, а сам Ванагас лично объявлял смертные приговоры.

Эту же информацию Титов разместил и в социальной сети. Он уверял, что опирался на решение советского суда по делу Раманаускаса-Ванагаса, однако историки подчеркивают, что при оценке партизан нельзя опираться только на данные КГБ.

После постановления суда Клайпедский горсовет намеревался объявить Титову вотум недоверия, однако тот сам отказался от мандата.

Титова в горсовете сменил его соратник Юрий Шершнев. Он в 2007–2014 гг. уже работал в горсовете Клайпеды. На выборав в горсовет в 2015 году он, как и Титов, был кандидатом Русского альянса, а сейчас является членом общественного комитета "Титов и справедливость".

Именно в составе этого комитета Титов и участвовал в муниципальных выборах 2019 года. И он и Шершнев попали в горсовет. Оба они являются членами Союза русских Литвы. Общественный комитет "Титов и справедливость" получил 2937 голосов, а сам Титов 772 голосов.

На выборах мэра Клайпеды Титов занял 5-е место, за него проголосовали 3564 человек или 7,14%. Однако этот показатель лучше того, что был в 2015 году, когда он занял 8 место (1620 голосов, 3,34%).

По словам депутата Арвидаса Анушаускаса, который написал книгу о Раманаускасе-Ванагасе, достижения Титова можно расценивать как победу Российского консульского отдела в Клайпеде.

"Я думаю, тут не обошлось без его следованию антилитовскому нарративу, перенятому у России. По сути это ничего не меняет. Просто подтверждает, что еще существует такой слой, который не смирился с независимостью. А в деле Титова это решение клайпедских избирателей также ничего не меняет", – подчеркнул Анушаускас, заметив, что возвращение Титова в горсовет от неприятностей в связи с его высказываниями Титова не спасет.

Расследование дела о высказываниях Титова в адрес Раманаускаса-Ванагаса Клайпедская прокуратура завершила в феврале.

Дело было передано в суд. Титова обвиняют в том, что он оклеветал покойного, разжигал межнациональную, расовую и др. рознь и т.д. ходе расследования оценили 800 гигабайтов информации, которую у подозреваемого изъяли во время обыска.

Только анализ высказываний бывшего члена горсовета Титова занимает в деле 76 листов: экспертизу и анализ провел Литовский центр геноцида и сопротивления, Особый архив, историки.