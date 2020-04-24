Вердикт: Klaipėdos hospisas не справился с ситуацией и не может ухаживать за больными

18 апреля в хосписе установили 40 случаев заболевания коронавирусом (30 пациентов и 10 членов персонала). Вскоре установили еще 4 случая заболевания, а 19 апреля скончался первый пациент.

За неделю руководство хосписа не смогло решить все существующие проблемы. 24 апреля Национальный центр общественного здравоохранения указал, что надо решать, кто может перенять уход за больными.

Глава Клайпедского департамента НЦОЗ Раймундас Григалюнас сказал, что у хосписа все еще есть проблемы с разрешениями и помещениями.

"Назначение помещения не узаконено, есть лишь одна палата. Другие помещения - административные. Еду поставляют через "нечистые" помещения. Нет помещения, которое приспособлено для пациентов", – сказал Григалюнас.

Сейчас в хосписе все еще находятся 35 пожилых пациентов. 4 из них больны.

По словам Григалюнаса, основное требование - услуги может предоставлять только такое учреждение, которое может это делать юридически. Куда и как перевезти пациентов - это вопрос, состояние многих очень тяжелое, перевозка может им повредить. Четверо больных нуждаются в повторной проверке. По закону в хосписе можно оставить лишь одного пациента.

На заседании обратились к руководству Клайпедской университетской больницы с просьбой разъяснить, что делать с пациентами. Глава больницы Винсас Янушонис сказал, что организует осмотр пациентов, тогда сможет сказать, какими будут дальнейшие шаги.

"Есть там такие люди, которых транспортировать нельзя, их никто не сможет забрать, ни мы, ни Каунас, ни кто-то еще", – сказал Янушонис. Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас сказал, что есть еще одна проблема: нужно получить разрешение близких пациентов на их перевозку.

Глава хосписа Раса Дагене сказала, что 4 пациентов с COVID-19 находятся в стабильном положении, их можно перевезти.

"Тогда всем будет спокойно. Сегодня трое работников уже отказались приходить, сказали, что в их отношении начато расследование, я тоже устала. Еще должна была приехать врач из Каунаса, но она отказалась", – сказала Дагене.