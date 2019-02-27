"Литва остается страной парадоксов. С одной стороны - хорошее экономическое здоровье, крепкий экономический рост, снижение безработицы, быстрый рост зарплат и хорошее положение в сфере госфинансов. Но в то же время - растет разница между регионами и сложилось критическое положение из-за неравенства и социального разобщения", - сказал журналистам глава представительства ЕК в Литве Арнольдас Пранцкявичюс.

Он отметил, что налоговая система и система выплат, как ее оценивает ЕК, не оказывает особого влияния на снижение уровня нищеты.

"Уровень нищеты и неравенства - одни из самых высоких в ЕС, а налоговая система и система выплат не оказывает особого влияния на снижение уровня нищеты в Литве. (...) Нищета связана уровнем жизни пожилых людей и неполных семей, в селах риск нищеты в два раза выше, чем в городах", - сказал Пранцкявичюс.

заместитель Пранцкявичюса Марюс Ващега отметил, что еще одно слабое место, о котором идет речь не первый год - сокращение числа трудоспособного населения.

"Этот показатель уже не угроза, а реальность. С 2014 года до наших дней количество трудоспособных людей снизилось с 1,8 до 1,7 млн. Здесь ощущается нехватка специалистов, несмотря на отсутствие навыков, неактивно используют такие возможности, как переквалификация, помощь человеку в поисках работы", - сказал Ващега.

Он заметил, что потенциал на рынке труда есть, особенно хорошо смотрится положение людей с хорошим образованием.

"Если взглянуть на показатель занятости, то хорошо смотрится положение людей с образованием. В этой группе уровень безработицы на 3% меньше среднего по ЕС, а вот занятость в группе малообразованных людей отстает от среднего показателя", - сказал Ващега. По его словам, работодатели в Литве сталкиваются с нехваткой специалистов в сфере ИТ - их в Литве около 3%, а в среднем по ЕС почти 4%.