Венгрия вновь будет осуществлять миссию воздушного патрулирования в Литве в 2022 году

Как сообщило литовское министерство иностранных дел, глава венгерской дипломатии рассказал об этом обязательстве, когда посещал венгерских военных на базе ВВС Литвы в Шяуляй.
"Мы благодарны Венгрии за ее солидарность и поддержку в обеспечении безопасности Балтийских государств и региона", – отметил в пресс-релизе глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
Контингенты миссии воздушного патрулирования в странах Балтии меняются каждые четыре месяца. Миссия осуществляется с баз ВВС в Литве и Эстонии.
Венгрия уже во второй раз участвует в этой миссии НАТО с базы в Шяуляй с четырьмя истребителями JAS Gripen и почти сотней военных воздушных сил.
Главы МИД Литвы и Венгрии также обсудили вопросы региональной безопасности, повестку работы Евросоюза, положение в Украине, отношения с Россией, двухсторонние отношения и прочие темы.
Л. Линкявичюс подчеркнул необходимость сохранения внимания ЕС и евроатлантического единства в вопросе санкций в отношении России и помощи Украине.
Литва и Венгрия сотрудничают в оборонной сфере с 1997 года, венгерские военные постоянно участвуют в военных учениях в Литве, участвуют в подготовке учений ВВС Литвы.
Венгрия также была первым государством НАТО после США, приславшим ротационные силы в Литву в 2014 году после аннексии Крыма Россией и конфликта в Восточной Украине.
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