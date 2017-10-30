"Я не являюсь историком-профессионалом и не знаком со всеми материалами по делу Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, поэтому не берусь решать вопросы его биографии. Возможно, некоторые утверждения Руты Ванагайте неверны.

Однако ее травля мне напоминает советское время. Кстати, это намного успешнее служит путинской пропаганде, чем какие бы то ни было утверждения Руты Ванагайте.

Любят использовать определение "полезные идиоты", говоря о лицах, которые сами того не понимая, действуют в пользу врагов Литвы. Лица, которые публично и безжалостно преследуют Руту Ванагайте, уничтожают ее книги и так далее, дают Путину, который пытается навязать мировому общественному мнению представление о том, что в Литве проявляются фашистские настроения, прекрасный материал. К сожалению, они не способны или не хотят это понять.

Особенно неприемлемым я считаю то, что почтенное лицо публично называет Руту Ванагайте "Душанскене". Кстати, почему не "Мартавичене", "Урбонене" или "Ляудене"? (Такие эпитеты, правда, тоже были бы нарушением границ порядочной дискуссии).

Несмотря на то, что у меня нет большой надежды быть услышанным, я обращаюсь к преследователям: перестаньте быть "полезными идиотами" и "не помогайте Путину", – сказано в письме Венцловы, которое получил и портал DELFI.

DELFI напоминает, что несколько дней назад Ванагайте заявила, что собрала скандальные факты о Раманаускаса-Ванагасе. Будто он является не героем, а сломленным человеком, даже агентом КГБ.

Якобы у главы иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраима Зуроффа есть данные о его участии в убийствах евреев. Такие заявления Ванагайте взбудоражили историков, гражданское общество и политиков.

Правда, Ванагайте ответили с лихвой – общество осудило ее, а издательство Alma littera изъяло из продажи все ее книги, включая последнюю. Книги Ванагайте планируют уничтожить.