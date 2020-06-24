Венцкене на своем профиле написала, что идет на выборы, однако на деле стать кандидатом у нее не получится.

Конституционный Суд Литвы постановил, что в свое время Венцкене нарушила данную клятву депутата и Конституцию. Вопрос объявления вотума недоверия Венцкене впервые в Литве рассматривали заочно, поскольку она сбежала и скрывалась в США.