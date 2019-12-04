"Мы просили изменить меру пресечения, взять письменную подписку о невыезде, а если нет – изменить условия, чтобы можно было перемещаться на расстоянии 50 км от дома", – сказала Жукаускене.

Сейчас у Венцкене на ноге есть браслет, она не может удаляться от дома больше чем на 500 м, поэтому, по словам адвоката, экс-судья чувствует себя в заточении.

"Она не может ни в магазин, ни в аптеку сходить, - сказала адвокат. – Как эти 500 м отмерить? Шагами?"

Адвокат сказала, что надеется, что заявление рассмотрят в ближайшее время.

DELFI напоминает, что Венцкене была освобождена из-под ареста под залог

10 000 евро. Кроме того, ей на ногу надели браслет (она не может удаляться от места жительства дальше чем на 500 м), изъяли документы.

Бывшая судья и депутат Венцкене была доставлен в Литву из США 6 ноября. Ей было предъявлено обвинение в том, что она не выполнила решение суда, оказала сопротивление сотруднику полиции, помешала судебному приставу выполнять свою работу и ударила по щеке Лаймуте Станкунайте.

Венцкене отрицает эти обвинения и называет их политически мотивированными. Она уехала из Литвы в США в 2013 году.

В том же году Сейм лишил её правового иммунитета.