Адвокат экс-судьи Неринги Венцкене Соната Жукаускене сказала DELFI, что обратилась в прокуратуру с просьбой смягчить назначенную ее подопечной меру пресечения.
Neringa Venckienė
© Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

"Мы просили изменить меру пресечения, взять письменную подписку о невыезде, а если нет – изменить условия, чтобы можно было перемещаться на расстоянии 50 км от дома", – сказала Жукаускене.

Сейчас у Венцкене на ноге есть браслет, она не может удаляться от дома больше чем на 500 м, поэтому, по словам адвоката, экс-судья чувствует себя в заточении.

"Она не может ни в магазин, ни в аптеку сходить, - сказала адвокат. – Как эти 500 м отмерить? Шагами?"

Статьи по теме:
Неринга Венцкене планирует искать работу  (3)
Необнародованные ранее детали экстрадиции Венцкене: США информировали Литву о своих действиях еще в 2015 году  (2)

Адвокат сказала, что надеется, что заявление рассмотрят в ближайшее время.

DELFI напоминает, что Венцкене была освобождена из-под ареста под залог
10 000 евро. Кроме того, ей на ногу надели браслет (она не может удаляться от места жительства дальше чем на 500 м), изъяли документы.

Бывшая судья и депутат Венцкене была доставлен в Литву из США 6 ноября. Ей было предъявлено обвинение в том, что она не выполнила решение суда, оказала сопротивление сотруднику полиции, помешала судебному приставу выполнять свою работу и ударила по щеке Лаймуте Станкунайте.

Венцкене отрицает эти обвинения и называет их политически мотивированными. Она уехала из Литвы в США в 2013 году.

В том же году Сейм лишил её правового иммунитета.

Статьи по теме:

Бывшая судья и депутат парламента Литвы Венцкене вышла на свободу (11)

Доставленная из США , в Литву бывшая судья и...

Адвокат просит отпустить Венцкене на похороны двоюродного брата  прокуратура против (12)

Адвокат Неринги Венцкене Соната Жукаускене...

Вильнюсский окружной суд вынесет решение по жалобе Венцкене во вторник  судьи отклонили отвод (3)

Вильнюсский окружной суд в пятницу, 15 ноября,...

Общество

Радостная новость для каунасцев: городские власти будут дарить приданое новорожденным (1)

Со следующего года городские власти Каунаса будут...

Новое требование при покупке авто в Литве: за нарушение порядка ждут штрафы (9)

Правительство Литвы 4 декабря на заседании одобрило...

Венцкене просит правоохрану сменить режим контроля (2)

Адвокат экс-судьи Неринги Венцкене Соната Жукаускене...

В понедельник в Друскининкай состоятся похороны Виталиюса Цололо

Близкие, друзья и поклонники таланта литовского...

Сквернялис ответил президенту Литвы о расследовании в связи с асфальтированием улицы (4)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис...

TOP новостей

Президент Литвы: с Турцией договорились - планы обороны стран Балтии будут утверждены (38)

Турция в среду согласилась утвердить обновленные планы...

В Литве растет число работающих иностранцев: на Западе "поляк - сантехник", а кто в Литве? (116)

Каждый пятый работающий житель Литвы сказал, что в...

Терминалу СПГ 5 лет: критика управления и упреки за покупку российского газа (38)

5 лет – 3 декабря 2014 года в Литве действует плавучий...

Новое требование при покупке авто в Литве: за нарушение порядка ждут штрафы (9)

Правительство Литвы 4 декабря на заседании одобрило...

В Литве больше жителей будут платить налог на недвижимость (6)

Депутаты литовского парламента намерены снизить...