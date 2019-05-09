По данным американских СМИ, суд отложил рассмотрение ее заявки до 2022 года.

В американских СМИ напомнили историю Венцкене, которая уже в течение некоторого времени находится в тюрьме.

Адвокат Венцкене Марк Дэвидсон сказал, что "это промедление вредит ее возможности остаться в США".

Адвокат в статье на портале sfgate.com сказал, что суд не представил никаких веских причин, по которым рассмотрение заявки было отложено на три года.

Венцкене попросила об убежище еще до того как ее задержали в начале 2018 года.

Возможно, адвокат Венцкене еще попробует просить об отмене этого решения и рассмотрении заявки в этом году, однако в статье сказано, что "сделать это будет сложно".

Арестованная в Чикаго бывший депутат литовского парламента Неринга Венцкене подозревается в совершении 13 уголовных преступлений

Если ее передадут в Литву, то бывшая судья предстанет перед судом за развращение, незаконный сбор и распространение информации, невыполнение постановления суда и др. преступления. Генпрокуратура Литвы 23 февраля информировала BNS, что в обращении в США по вопросу экстрадиции Венцкене правоохрана указала, что ее подозревают в следующих преступлениях:

1 ч. 167 ст.: незаконный сбор информации о частной жизни (максимальное наказание до 3 лет тюремного заключения).

1 ч. 168 ст.: незаконное распространение информации о частной жизни (максимальное наказание до 3 лет тюремного заключения).

2 ч. 313 ст.: оскорбление памяти покойного путем публичной клеветы (максимальное наказание арест).

153 ст.: развращение лица младше 16 лет (максимальное наказание до 5 лет тюремного заключения).

163 ст.: злоупотребление правами и обязанностями опекуна (максимальное наказание до 5 лет тюремного заключения).

232 ст.: неуважение к суду (максимальное наказание до 2 лет тюремного заключения).

245 ст.: невыполнение постановления суда (максимальное наказание - арест).

2 ч. 228 ст.: злоупотребление в корыстных целях (максимальное наказание до 7 лет тюремного заключения).

1 ч. 231 ст.: создание препятствий для законной деятельности пристава (максимальное наказание до 2 лет тюремного заключения).

1 ч. 140 ст.: нанесение физической боли и легких телесных повреждений (максимальное наказание до 1 года тюремного заключения).

286 ст.: оказание сопротивления должностному лицу при исполнении обязанностей (максимальное наказание до 3 лет тюремного заключения).

2 ч. 154 ст.: клевета, обвинение человека в совершении тяжкого преступления, распространение клеветы в СМИ (максимальное наказание до 2 лет тюремного заключения).

1 ч. 236 ст.: лжесвидетельство на человека органам правоохраны (максимальное наказание до 2 лет тюремного заключения).

5 октября 2009 года в Каунасе был убит судья Йонас Фурманавичюс и Виолета Нарушявичене. Прокуроры выяснили, что убийство совершил житель Гарлявы Драсюс Кедис, который обвинял группу лиц в сексуальных преступлениях в отношении своей дочери. Через год Кедиса нашли мертвым. Опекуном его дочери стала его сестра Венцкене.

В 2012 году после того как Венцкене не выполнила постановление суда и не вернула девочку ее матери Лаймуте Станкунайте, ребенка забрали из дома судьи при участии многочисленных нарядов полиции. Позже Венцкене стала депутатом и уехала из Литвы, скрываясь от правосудия, до того как парламент лишил ее неприкосновенности. В мае 2013 года ее подали в розыск.