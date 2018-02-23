Если ее передадут в Литву, то бывшая судья предстанет перед судом за развращение, незаконный сбор и распространение информации, невыполнение постановления суда и др. преступления. Генпрокуратура Литвы 23 февраля информировала BNS, что в обращении в США по вопросу экстрадиции Венцкене правоохрана указала, что ее подозревают в следующих преступлениях:

1 ч. 167 ст.: незаконный сбор информации о частной жизни (максимальное наказание до 3 лет тюремного заключения).

1 ч. 168 ст.: незаконное распространение информации о частной жизни (максимальное наказание до 3 лет тюремного заключения).

2 ч. 313 ст.: оскорбление памяти покойного путем публичной клеветы (максимальное наказание арест).

153 ст.: развращение лица младше 16 лет (максимальное наказание до 5 лет тюремного заключения).

163 ст.: злоупотребление правами и обязанностями опекуна (максимальное наказание до 5 лет тюремного заключения).

232 ст.: неуважение к суду (максимальное наказание до 2 лет тюремного заключения).

245 ст.: невыполнение постановления суда (максимальное наказание - арест).

2 ч. 228 ст.: злоупотребление в корыстных целях (максимальное наказание до 7 лет тюремного заключения).

1 ч. 231 ст.: создание препятствий для законной деятельности пристава (максимальное наказание до 2 лет тюремного заключения).

1 ч. 140 ст.: нанесение физической боли и легких телесных повреждений (максимальное наказание до 1 года тюремного заключения).

286 ст.: оказание сопротивления должностному лицу при исполнении обязанностей (максимальное наказание до 3 лет тюремного заключения)..

2 ч. 154 ст.: клевета, обвинение человека в совершении тяжкого преступления, распространение клеветы в СМИ (максимальное наказание до 2 лет тюремного заключения).

1 ч. 236 ст.: лжесвидетельство на человека органам правоохраны (максимальное наказание до 2 лет тюремного заключения).

5 октября 2009 года в Каунасе был убит судья Йонас Фурманавичюс и Виолета Нарушявичене. Прокуроры выяснили, что убийство совершил

житель Гарлявы Драсюс Кедис, который обвинял группу лиц в сексуальных преступлениях в отношении своей дочери. Через год Кедиса нашли мертвым. Опекуном его дочери стала его сестра Венцкене.

В 2012 году после того как Венцкене не выполнила постановление суда и не вернула девочку ее матери Лаймуте Станкунайте, ребенка забрали из дома судьи при участии многочисленных нарядов полиции. Позже Венцкене стала депутатом и уехала из Литвы, скрываясь от правосудия, до того как парламент лишил ее неприкосновенности. В мае 2013 года ее подали в розыск.