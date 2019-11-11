"Жалоба подана", – сказала BNS ее адвокат Соната Жукаускене.
Представитель Каунасского участкового суда Индре Цвиликайте подтвердила BNS, что жалоба зарегистрирована и передана в Каунасский окружной суд.
Арест Венцкене был продлен 8 ноября. Такое решение суд объяснил тем, что она может скрываться от правосудия.
Венцкене доставили в Литву в среду на прошлой неделе, с февраля 2018 года она находилась в Чикагской тюрьме.
Венцкене предъявлены обвинения в невыполнении постановления суда, оказании сопротивления стражам порядка, в том, что она мешала приставу выполнять свою работу и ударила в лицо Лаймуте Станкунайте.
Экс-судья эти обвинения отрицает и говорит, что они политизированы.
Венцкене сбежала из Литвы в 2013 году. В том же году суд лишил ее депутатской неприкосновенности.
Венцкене обжаловала продление срока ареста (1)
11 ноября экс-судья Неринга Венцкене , которую доставили...
Мэр Алитуса: мы получили результаты анализа воды – лучше присядьте (8)
Мэр Алитуса Нериюс Цесюлис получил результаты проб...
Литовские фермеры проводят акцию протеста – на территории страны появятся тысячи крестов (37)
Литовские фермеры проводят акцию протеста. Сначала...
На Сиротском кладбище в Вильнюсе найдены останки еще одного партизана (14)
На вильнюсском Сиротском кладбище обнаружены останки...
В Литве работает скорая ветеринарная помощь (12)
На минувшей неделе по инициативе ветеринара Паулюса...
TOP новостей
В новых рейтингах – удар избирателей за драму в парламенте Литвы (76)
Самая многочисленная парламентская партия Литвы...
Жители Литвы скептически оценивают решение убрать зеленую стрелку: водители не знают, что делать (23)
Решение отказаться от зеленых стрелок на светофоре,...
Экономист осудила налог на недвижимость: так не должны поступать (28)
Налог на недвижимость должен быть целенаправленным и...
Мэр Алитуса: мы получили результаты анализа воды – лучше присядьте (8)
Мэр Алитуса Нериюс Цесюлис получил результаты проб...
Литовские фермеры проводят акцию протеста – на территории страны появятся тысячи крестов (37)
Литовские фермеры проводят акцию протеста. Сначала...