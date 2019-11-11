"Жалоба подана", – сказала BNS ее адвокат Соната Жукаускене.

Представитель Каунасского участкового суда Индре Цвиликайте подтвердила BNS, что жалоба зарегистрирована и передана в Каунасский окружной суд.

Арест Венцкене был продлен 8 ноября. Такое решение суд объяснил тем, что она может скрываться от правосудия.

Венцкене доставили в Литву в среду на прошлой неделе, с февраля 2018 года она находилась в Чикагской тюрьме.

Венцкене предъявлены обвинения в невыполнении постановления суда, оказании сопротивления стражам порядка, в том, что она мешала приставу выполнять свою работу и ударила в лицо Лаймуте Станкунайте.

Экс-судья эти обвинения отрицает и говорит, что они политизированы.

Венцкене сбежала из Литвы в 2013 году. В том же году суд лишил ее депутатской неприкосновенности.