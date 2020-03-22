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Пришла весна, стало теплее, водители и пешеходы сталкиваются и с другими участниками движения – велосипедистами и людьми на электросамокатах. Любители двухколесных транспортных средств рады раннему началу сезона, но перед тем, как выехать на дорогу им надо вспомнить некоторые правила.
Elektrinių paspirtukų nuomos bendrovės pradėjo sezoną anksčiau
Elektrinių paspirtukų nuomos bendrovės pradėjo sezoną anksčiau
© Įmonės archyvas

Еще перед первой поездкой надо убедиться в техническом состоянии транспортного средства: должны работать тормоза, гудок, белая фара спереди и красная лампочка сзади. На велосипеде должны быть отражатели оранжевого цвета.

Если велосипедист или водитель самоката едет по проезжей части, он должен быть в светоотражающем жилете. В светлое время суток достаточно фары и лампочки, а ночью и в темноте - и жилет и фары.

Еще один важный атрибут – шлем. Лица младше 18 лет обязаны ездить в шлеме в обязательном порядке. Совершеннолетним рекомендуют надевать шлем.

Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), лица на самокатах приравниваются велосипедистам, поэтому они должны ездить по велодорожкам, если их нет – по обочине. Если по обочине ехать невозможно (рытвины, ухабы), а велодорожки нет, то можно ехать по тротуару или с краю проезжей части, как можно ближе к правому краю.

Однако люди на электросамокатах должны избегать езды по тротуарам. Если иного выхода нет, они должны держаться в стороне от пешеходов, ехать медленно, предупреждать людей о своем приближении, если надо, даже остановиться, чтобы не наехать на человека.

Велосипедисты и люди на самокатах должны знать, что мимо пешеходов надо проезжать медленно, на той скорости, на какой идут люди. Это 3-7 км/ч. Кроме того, люди на самокатах и велосипедисты не должны мешать пешеходам, проезжать на безопасном расстоянии от них.

Пешеходы, особенно после зимнего перерыва, могут испугаться неожиданно проехавшего мимо человека на самокате, отскочить в сторону и сбить человека на самокате. Полиция зафиксировала уже не один такой случай, когда люди на самокатах страдают сами и калечат пешеходов.

По проезжей части на самокате или велосипеде можно ездить только с 14 лет, а тем, кто прослушал установленный Министерством науки, образования и спорта курс и получил специальный документ, – с 12 лет. Если вместе едут взрослые, то по проезжей части могут ехать дети с 8 лет.

Важно помнить и то, что около пешеходного перехода велосипедист или водитель самоката должны сойти на землю и перевезти транспортное средство через дорогу. Продолжить путь они могут только на другой стороне. В тех местах, где на перекрестке есть размечена велосипедная полоса, можно проехать через дорогу, не спускаясь с транспортного средства. Но это можно делать только в том случае, если вы убедились в безопасности таких действий, а автомобилисты вас пропускают.

Важно также помнить, что на пересечении велосипедной и пешеходной дорожек, водители, как велосипедисты, так и люди на самокатах, должны уступать путь пешеходам.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской автомобильной дирекцией при Министерстве транспорта и сообщения.

ru.DELFI.lt
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