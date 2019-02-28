"Эта платформа тем и удобна, что человек сам может разметить свой маршрут, а потом оставить свои заметки. Пользователь получит не только практическую информацию, но и познакомится с разными видами птиц, увидит, как они выглядят. На карте указаны скворечники, описано, кто в них живет, как увидеть жильцов, – сказал Петкус. – А скворечники в парке есть не только для птиц, но и для бабочек, для божьих коровок, и для летучих мышей. У нас даже есть один домик для белки".