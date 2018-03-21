Великобритания оставалась самым полулярным направлением эмиграции из Литвы

В прошлом году из Литвы в это государство эмигрировали на жительство 21,6 тыс. человек, или 45% эмигрантов. В позапрошлом году этот показатель был сходным - 46,2% всех уехавших составили эмигрировавшие в Соединенное Королевство.
Поскольку в позапрошлом году Соединенное Королевство решило на референдуме выйти из Евросоюза, в Литве ожидали, что может вырасти количество эмигрирующих в эту страну, пока она не изменила правил в отношении граждан Евросоюза. Однако опубликованные в среду данные свидетельствуют о том, что это не произошло.
По данным статистики, вторым по популярности направлением для эмиграции является Норвегия, туда отбыли 5 тыс. жителей Литвы (10,5 % эмигрировавших). Также значительной была эмиграция в Германию (4,1 тыс. или 8,6%), Ирландию (3,4 тыс. или 7%), Данию (1,7 тыс. или 3,5%), Швецию (1,6 тыс. или 3,3%).
В целом в 2017 году из Литвы эмигрировали 47,9 тыс. постоянных жителей страны, то есть на 2,4 тыс. или на 4,8% меньше, чем в 2016-ом.
Департамент также сообщил, что не только наибольшее количество литовцев уезжает в Великобританию, и возвращается из нее. В прошлом году оттуда вернулись в Литву почти половина – 4,9 тыс. или 48,3% - всех вернувшихся граждан Литвы. В позапрошлом году этот показатель составил 44,6%.
Из Норвегии вернулись 978 или 9,6%, из Ирландии – 807 или 7,9%, из Германии – 643 или 6,3% литовцев.
В прошлом году в Литву иммигрировали 20,4 тыс. человек – по 10,2 тыс. граждан Литвы и иностранцев.
По сравнению с 2016 годом количество вернувшихся граждан Литвы сократилось на 4,1 тыс. (28,5%), а иммигрировавших иностранцев - увеличилось на 4,3 тыс. (в 1,7 раза). Количество иммигрировавших украинцев выросло в 2,7 раза, белорусов – в 2,3 раза.
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