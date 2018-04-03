Дискуссии по поводу памятника Праведникам народов мира продолжаются уже четыре года.

Литовская община евреев предлагала установить памятник на перекрестке улиц Мисионерю и Майрониса.

По мнению председателя общины Фаины Куклянски, это место очень символично, поскольку во двор Миссионерского монастыря 23 сентября 1943 года, день начала ликвидации Вильнюсского гетто, были приведены тысячи вильнюсских евреев на отбор, также были убиты участники сопротивления.

Рядом находится и улица им. О.Шиманите, которая в 1966 году первой из жителей Литвы получила имя Праведника народов мира.

Это предложение одобрил Департамент культурного наследия, однако оно не понравилось столичной мэрии, которая выступает за более почетное и значительное место.

Вице-канцлер правительства Дейвидас Матуленис заявил, что попытается решить этот вопрос до 23 сентября, когда исполнится 75 лет ликвидации Вильнюсского гетто.

Учрежденный в 1953 году в Израиле специальным постановлением Кнессета Институт памяти Холокоста и мужества Yad Vashem, который присуждает спасавшим евреев лицам звание Праведников народов мира, награждает их медалями и высаживает в их честь дерево на Аллее праведников. Сейчас почти 900 жителей Литвы признаны Праведниками народов мира.