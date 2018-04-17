Во вторник совещание литовских ведомств по этому вопросу в МВД проведет министр Эймутис Мисюнас, а в среду литовские должностные лица отравятся в Пагегяй, где запланирована встреча с российскими коллегами.
Пресс-секретарь министра внутренних дел Каролис Вайткявичюс сообщил BNS, что в ходе встречи, которая состоится сегодня, будет обсуждаться "готовность обеспечить безопасность и пропускную способность на границе на время чемпионата".
Пресс-секретарь главы МИД Линаса Линкявичюса Раса Якилайтене сообщила BNS, что в среду в Пагегяй между российскими и литовскими должностными лицами состоится "межведомственная встреча по обсуждению подготовки к ЧМ по футболу".
ЧМ по футболу состоится в 11-ти городах России, среди них и в Калининграде. Находящийся там стадион вмещает около 35 тыс. человек.
На нем будут играть сборные Хорватии, Нигерии, Сербии, Швейцарии, состоятся также матчи команд Испании, Марокко, Англии и Бельгии.
Прогнозируется, что многие болельщики могут отравиться в Калининград на бесплатных российских поездах по прибытии на основную территорию России.
Реагируя на это, должностные лица Литвы и Российской Федерации договорились увеличить в три раза количество пассажирских поездов в Калининградскую область на время проведения Чемпионата мира (ЧМ) по футболу.
Стороны договорились увеличить количество транзитных поездов на четыре рейса в день, в целом это будет почти на 2,4 тыс. пассажиров больше, чем в обычное время.
Сейчас через Литву в Калининградскую область курсируют один или два поезда ежедневно.
Глава литовской погранслужбы Рянатас Пожела сообщил, что граждане третьих стран могут вызвать проблемы нелегальной миграции.
ЧМ по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля.
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