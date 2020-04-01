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1 апреля для водителей в Литве – важная дата, поскольку с этого дня вступают в силу некоторые изменения: увеличивается допустимая скорость на магистралях, кроме того, начинается сезон использования летней резины.
Kaune Jonavos gatvėje didinamas leistinas greitis. Vytauto Šimansko nuotr.
Kaune Jonavos gatvėje didinamas leistinas greitis. Vytauto Šimansko nuotr.

В Правилах дорожного движения сказано, что с 1 апреля можно ездить на летней резине. Протектор летних шин должен быть не меньше 1,6 мм. Если он будет меньше, то водителю грозит штраф и упразднение техосмотра.

В ПДД сказано, что до 9 апреля запрещается ездить на шипованной резине. Однако из-за действующего в стране карантина это время отсрочено – на шипованной резине можно ездить до конца карантина и еще немного дольше, чтобы у водителей было время на смену резины.

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С 1 апреля увеличивается допустимая скорость движения на магистралях и основных дорогах. На магистрали допустимая скорость увеличивается до 130 км/ч.

На скоростных дорогах - до 120 км/ч, на основных дорогах с асфальтовым или бетонным покрытием остается прежней - 90 км/ч, как и на других дорогах – 70 км/ч.

Delfi напоминает, что с ноября 2019 года на магистральных и скоростных дорогах начинающие водители могут ездить на более высокой скорости. На магистралях - 100 км/ч, на скоростных дорогах – 90 км/ч, на основных дорогах с асфальтовым или бетонным покрытием - 80 км/ч.

ru.DELFI.lt
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