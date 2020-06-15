Важно знать: "Содра" принимает посетителей только по записи

"Люди активно пользуются возможностью получить прямую консультацию в "Содре" – отделения были открыты с 1 июня, до сегодняшнего дня в отделения пришли уже 11 000 жителей. Мы просим их заранее регистрироваться, чтобы обеспечить безопасность и клиентов, и работников, а также эффективно использовать рабочее время. Кроме того, так клиенты экономят свое время, поскольку им не приходится ждать в очередях. Однако большая часть наших клиентов решает вопросы по интернету", – сказал представитель "Содры" Эвалдас Микутис.

Зарегистрироваться можно заполнив форму на сайте "Содры" www.sodra.lt/registracija или по номеру 1883. Каждый клиент получит номер и точное время визита.

Как и прежде, консультацию можно получить по номеру 1883.

Ежедневно по этому номеру звонят 4500 человек. Важно знать, что после окончания карантина, не будет возможности подавать заявки по телефону. Это можно сделать по интернету или в отделении (надо записываться).

На своей странице в www.sodra.lt/gyventojui или www.sodra.lt/draudėjui можно подать заявки, запросы, общаться с работниками в чате.