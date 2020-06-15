aA
Несмотря на то, что с 17 июня в Литве карантин будет отменен, "Содра" по-прежнему будет принимать посетителей только по предварительной записи, сообщается в пресс-релизе.
Важно знать: "Содра" принимает посетителей только по записи
© DELFI / Andrius Ufartas

"Люди активно пользуются возможностью получить прямую консультацию в "Содре" – отделения были открыты с 1 июня, до сегодняшнего дня в отделения пришли уже 11 000 жителей. Мы просим их заранее регистрироваться, чтобы обеспечить безопасность и клиентов, и работников, а также эффективно использовать рабочее время. Кроме того, так клиенты экономят свое время, поскольку им не приходится ждать в очередях. Однако большая часть наших клиентов решает вопросы по интернету", – сказал представитель "Содры" Эвалдас Микутис.

Статьи по теме:
В вопросе зарплат в этом году экономисты не единодушны, но средний класс, по их мнению, столкнется с вызовом  (7)
С 8 июня больничный не оплачивают родителям учеников начальной школы

Зарегистрироваться можно заполнив форму на сайте "Содры" www.sodra.lt/registracija или по номеру 1883. Каждый клиент получит номер и точное время визита.

Как и прежде, консультацию можно получить по номеру 1883.

Ежедневно по этому номеру звонят 4500 человек. Важно знать, что после окончания карантина, не будет возможности подавать заявки по телефону. Это можно сделать по интернету или в отделении (надо записываться).

На своей странице в www.sodra.lt/gyventojui или www.sodra.lt/draudėjui можно подать заявки, запросы, общаться с работниками в чате.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

60-летние в Литве получают выплаты, но без работы остаются люди из другой возрастной группы (10)

Что ждет рынок труда в Литве и 60-летних работников? Об...

Что ждет Литву после карантина: некоторых выплат не останется (41)

Несколько месяцев назад жители Литвы должны были...

В Литве открываются отделения "Содры", ГНИ и Службы занятости (1)

Сообщается , что с 1 июня в Литве откроются отделения...

TOP новостей

Литовский профессор - о вызовах коронавируса: люди не усвоили основные моменты (7)

Карантин с 17 июня будет отозван, но жители Литвы не...

Жизнь в столице семья променяла на собственное хозяйство: выращивают овец и ни о чем не жалеют (36)

Кристина и Вайдас Саткунасы – фермеры, которые сегодня...

Страны Балтии и Польша вместе будут сопротивляться попыткам РФ переписать историю (1)

На встрече в Вильнюсе в понедельник министры...

Kasininkių krūvis itin didelis.

Карантин побудил торговые сети повысить зарплаты продавцам: где кассиры получают больше (12)

Во время карантина торговые сети в Литве повышали...

В Немане гибнут животные: эксперты подозревают загрязнение на территории Беларуси (6)

После того как была получена информация о массовой...

|Maža didelių žinių kaina