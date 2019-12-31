Важно знать: новые налоги и льготы в Литве с 1 января

1 января в Литве вступают в силу новые ставки некоторых налогов и льгот. BNS представляет семь важнейших изменений.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Пенсии

Благодаря индексации пенсий с учётом роста зарплат пенсии с января возрастут более чем на 8%. Средняя пенсия по старости в 2020 году составит 377 евро, а а для имеющих необходимый трудовой стаж - 399 евро.

"Детские деньги"

Деньги на ребёнка возрастают с 50 до 60 евро, а для многодетных, малообеспеченных или воспитывающих детей-инвалидов семей - с 70 до 100 евро.

Зарплаты служащим

Базовая зарплата увеличивается с 173 до 176 евро, что приведёт к повышению заработной платы примерно у 300 тыс. государственных служащих и должностных лиц

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Минимальная заработная плата

Минимальная месячная зарплата в Литве увеличится на 52 евро (с 555 евро до 607 евро с января), а на руки - на 41 евро (с 396 евро до 437 евро). По данным правительства, минимальную заработную плату в Литве получают около 156 тыс. работающих.

Подоходный налог с населения

С 27% до 32% повысится ставка ПНН для работников с самыми высокими доходами, чья зарплата превышает 110 тыс. евро. Таких людей в стране более 2000.

Необлагаемый налогом минимум увеличивается с 300 до 350 евро.

Налог на имущество

Налог должны будут платить владельцы недвижимости стоимостью более 150 тыс. евро. Ранее планка достигала 220 тыс. евро. 75% такой недвижимости находтся в столице. Ожидается, что бюджет привлечет дополнительные 2,5 миллиона долларов. в год.

Акцизы на топливо

В результате увеличения акцизов на топливо литр бензина с января подорожает примерно на 4 цента.

Акциз на дизельное топливо для фермеров увеличивается с 56 до 60 евро за тыс. литров, что увеличивает цену примерно на пол цента за литр.

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