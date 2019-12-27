Ежегодно во всем мире взрывают сотни тонн пиротехники, в небо улетают миллионы евро. Ненасытная публика хочет все новых развлечений, города состязаются, проводя фестивали фейерверков. Многие жители вообще не представляют себе встречу Нового года без фейерверков, правда, кое-где на смену фейерверкам уже пришли лазерные шоу.

Однако ежегодно увеличивается и количество несчастных случаев из-за неосторожного обращения с праздничными фейерверками. Например, в Литве в прошлом году в новогоднюю ночь пострадали 12 человек. В числе пострадавших было двое 14-летних – один лишился трех пальцев, другой получил травму одного пальца. Чаще всего из-за неосторожного обращения с фейерверками люди получают травмы рук - кистей или пальцев. Лечение таких травм очень сложное, поскольку бывают не только ожоги, но и переломы, разрывы сосудов и т.д. Фиксируют также травмы головы, лица, ожоги других частей тела, глубокие раны. Нередко случаются такие несчастья, когда человек лишается зрения или слуха.

Портал DELFI напоминает правила использования пиротехники, чтобы несчастье не омрачило ваши праздники.

Пиротехник компании Blikas Овидиюс Баркаускас сказал, что сначала всегда надо прочитать инструкцию и следовать всем требованиям безопасности.

"Хочу подчеркнуть, что все фейерверки, за исключением бенгальских огней запрещается держать в руках, зажигать в руках и запускать из рук. В момент зажигания над пиротехническим изделием не должно быть никаких ваших частей тела", - напоминает Баркаускас.

Фейерверки нельзя носить в карманах. Если фейерверк сразу не загорелся или не сгорел до конца, лучше не приближаться к нему минимум 15 минут. После окончания сессии эффектов к коробке нельзя приближаться 5-10 минут.

По словам Баркаускаса, в некоторых городах установлены зоны, где нельзя запускать фейерверки, но особых запретов нет: "Главное, в момент запуска соблюдать безопасное расстояние до людей и зданий, указанное в инструкции, над фейерверком не должно быть деревьев, линий электропередачи и других препятствий".

Важно помнить и о безопасности животных. Животные очень чувствительны к фейерверкам и от страха могут вести себя непрогнозируемо - выбежать на дорогу, выть, прятаться и т.д. Фейерверки в Литве можно запускать до 22 ч. (за исключением Новогодней ночи).

В Вильнюсе запускать фейерверки и взрывать петарды можно до 20 ч., если речь не идет о праздничном дне. Такое же правило действует и в Паневежисе. В Шяуляй фейерверки нельзя запускать с 22 со 10 ч. В других больших городах - с 22 до 8 ч.

В Литве свою пиротехнику нельзя использовать в местах массового скопления людей: на мероприятиях, около учреждений, на остановках общественного транспорта, на вокзалах, в подземных переходах, в зонах движения пешеходов, в парках и скверах.

Если вы заметили нарушение этих правил, звоните по номеру 112. За подобные нарушения грозит штраф в размере 14-28 евро с конфискацией пиротехники или без.