Новые радары - мобильные, поэтому полиция может установить их в любом месте, водителей об их установке информировать не будут.

Глава Литовской дорожной полиции Витаутас Грашис сказал DELFI, что эти радары начали действовать с 30 декабря. Всего полиция приобрела 37 таких радаров, они стоили больше 1 млн. евро.

Портал DELFI уже сообщал, что новые лазерные радары немецкой компании Vitronic автоматически фиксируют скорость всех приближающихся и удаляющихся автомобилей. Нарушения фиксируют две цифровые камеры, а система выбирает, какая из них дает лучшее изображение и фиксирует нарушение. Фотография и другие данные будут мгновенно передаваться в реестр административных нарушений.

Притормозить перед таким радаром - недостаточно, поскольку он фиксирует скорость транспортных средств, движущихся в обоих направлениях на расстоянии 300 м.

Эти приборы устойчивы к перепадам температур, не боятся зноя и мороза. Они фиксируют скорость в диапазоне 10-320 км/ч. Погрешность возможна, но она невелика, например, при скорости до 100 км/ч – 3 км/ч, а выше – 3%.

Полиция заметила, что эти радары можно установить практически в любом месте. Кроме того, они действуют и в светлое и в темное время суток.

Поскольку это не стационарные радары, предупреждения о том, что их установили, перед ними не будет. Новые радары будут использовать на всей территории Литвы.

Вильнюсские водители уже зафиксировали испытания этих радаров в Вильнюсе. Во время испытаний радар был установлен на виадуке и отслеживал скорость движения находящихся внизу транспортных средств.

Это вызвало возмущение водителей, поскольку стоящий в таком месте радар заметить практически невозможно. Некоторые водители возмущенно говорили, что полицейские могут установить такие радары даже на деревьях и оттуда следить за скоростью автомобилей.