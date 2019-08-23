Важная информация для водителей: на магистрали А2 в пятницу ждут многочисленные ограничения

С раннего утра до вечера 23 августа, на магистрали A2, на отдельных ее участках будет ограничена скорость движения. Местами ждут и другие ограничения.
На части участков не будет действовать режим магистрали. Это значит, что будет допустима скорость до 90 км/ч вместо 130 км/ч.
Согласно планам, в этот день желающие смогут пешком дойти по магистрали до мест, где проводят различные мероприятия. Поэтому водители должны быть предельно внимательны.
Кроме того, отмечается, что водители, едущие из Паневежиса в Вильнюс, не могут оставлять автомобили с левой стороны дороги A2. Желающие приехать к памятным местам на автомобилях должны развернуться на перекрестках и оставлять машины с правой стороны.
Ограничения ждут и на дороге A10 (Паневежис-Пасвалис). Там также снизят допустимую скорость, а водители должны быть внимательнее из-за большого числа пешеходов недалеко от мест, где будут проходить мероприятия.
Места, где будут проходить мероприятия:
A2 Вильнюс - Паневежис
40,5 км – 41,5 км – 45 км – 48,3 км – 54 км – 61 км – 62,8 км – 64,4 км – 67,5 км – 69,1 км – 75,9 км – 80,9 км – 83,6 км – 90,1 км – 105 км – 114,9 км – 121,5 км – 122 км.
A10 Паневежис – - Пасвалис - Рига
10,84 км – 13,16 км – 17 км – 23,64 км – 33,7 км – 41 км – 46 км – 55,4 км – 56,5 км – 65,81 км.
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