Безопасность и удобство покупателей - это приоритет компании IKEA. Все изделия этой компании проходят тестирование и отвечают стандартам и качеству. На этот раз поступили отзывы пользователей, которые сообщили, что, если потянуть за слюнявчик, у него отваливается кнопка, а ребенок может взять ее в рот и подавиться. По этой причине с рынка отзывают красный и синий слюнявчики MATVRÅ. Комплекты с изображением овощей и фруктов под тем же брендом безопасны для использования, поскольку у них другой дизайн и используются другие материалы.
IKEA уделяет особое внимание безопасности детских товаров. Поэтому компания решила отозвать с рынка красный и синий слюнявчики MATVRÅ.
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