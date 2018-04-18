"Мы оцениваем положительно, что не будет двух ступеней, поскольку относимся к пенсионной системе как к целостной системе. (...) Предложение в связи с автоматическим вовлечением - приветствуем. Мы надеемся, что люди будут сознательными и это участие будет массовым, поскольку массовость и продолжительность участия обуславливают будущие пенсионные выплаты", – сказал 18 апреля на пресс-конференции Василяускас.

По его словам, в пенсионной системе необходимо укреплять связь между взносами и будущими выплатами, давая людям возможность понять, ради чего они делают эти накопления, поэтому в государственный бюджет надо перенести лишь часть базовой пенсии.

"Мы считаем, что перенос всей базовой пенсии в государственный бюджет в будущем может лишить возможности укреплять эту связь между взносами и выплатами, поэтому предлагаем перенести часть, не больше половины", – сказал Василяускас.

Глава ЦБ также предлагает централизовать деятельность пенсионных аннуитетов, внедрить централизованную информационную систему второй ступени и связать ее с первой ступенью.