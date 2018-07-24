Художник Йолита Вайткуте на фейсбуке рассказала, что буквально опешила, когда работник ГНИ сообщила ей, что из-за проблем с системой могли исчезнуть ее данные.

"Клиент не может перевести гонорар, поскольку не находит в системе регистрацию моей деятельности. Звучит как приключение!

Я звоню в ГНИ, 16 минут ожидания стояли услышанного: "Знаете, в системе были сбои и ваши данные могли исчезнуть".

Нет информации обо мне за весь прошлый год. Это не только приключение, кажется с этого дня ГНИ станет почти членом моей семьи, такими близкими мы будем.

Ждите продолжения", – писала Вайткуте в фейсбуке.

24 июля ГНИ сообщила, что из-за технических неполадок система ГНИ временно будет недоступна жителям Литвы.

"Сейчас устраняют неполадки. Приносим извинения за временные неудобства", – сказано в пресс-релизе.

После обеда ГНИ сообщила, что технические неполадки уже устранены.

"Сейчас как телефонная служба 1882, так и система электронных услуг ГНИ (Mano VMI, EDS) и сайт работают без перебоев, жителей принимают во всех отделениях. Временные технические неполадки не могли привести к утрате данных о жителях, они находятся под защитой", – сказано в сообщении ГНИ.

Пресс-секретарь ГНИ Рута Асадаускайте сказала агентстсву Elta, что технические сбои на данные жителей не повлияли.

В Facebook с вечера 23 июля некоторые жители Литвы писали, что заинтересованные лица не находят их данные в системе ГНИ, поэтому не могут заплатить за услуги и т.п., также люди высказали опасение в связи с потерей данных.

Асадаускайте заверила, что все данные находятся в сохранности.