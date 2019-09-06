В самом деле, интернет полон сообщений пользователей о якобы неопровержимых доказательствах того, что компании вроде Facebook и Google шпионят за ними, чтобы поставлять целевую рекламу.

В последние месяцы множество просмотров набрали видеоролики, в которых люди обсуждают определенные товары, а затем реклама именно этих товаров появляется на их устройствах.

Специалисты по кибербезопасности из Wandera повторили в интернете ряд таких экспериментов и не обнаружили никаких свидетельств тому, что мобильные устройства или приложения секретно прослушивались.

Эксперимент с двумя комнатами



Исследователи поместили два телефона - Samsung и iPhone - в "аудиокомнату", где 30 минут звучала реклама кошачьей и собачьей еды. Два таких же телефона были оставлены в звукоизолированной комнате.

Во всех телефонах были оставлены открытыми приложения соцсетей "Фейсбук" и "Инстаграм", а также Chrome, SnapChat, YouTube и Amazon со всеми возможными опциями.

После этого они проверили наличие рекламы еды для животных на каждой из платформ и веб-страниц. Они также проанализировали расход аккумуляторов и объемы загруженной информации на телефонах в период проведения эксперимента.

Эксперимент повторялся в одно и то же время в течении трех дней, и при этом на телефонах в "аудиокомнате" не наблюдалось ни появления рекламы еды для животных, ни повышенного расхода батарей или дополнительной загрузки данных.

Активность телефонов в "аудиокомнате" и звукоизолированной комнате была идентичной.

Некоторый перенос данных с мобильных устройств в самом деле был, но его активность и близко не приближалась к объемам передачи данных при использвании таких виртуальных помощников как Siri или Hey Google.

"Это значит, что запись речи и ее загрузка на облачный сервер ни на одном из приложений не велись, - подчеркнул системный инженер Wandera Джеймс Мэк. - Если бы это происходило, загрузка данных была бы такой же высокой, как при использовании виртуальных помощников".

Необоснованные подозрения



Многие годы телекоммуникационные гиганты отбиваются от обвинений в слежке за нами с помощью микрофонов, встроенных в наши мобильные устройства.

В прошлом году главе Facebook Марку Цукербергу этот вопрос задали на слушаниях в американском сенате, и он категорически отрицал факт прослушки.

Однако недоверие к этим компаниям возрастает, и многие подозревают, что за ними все же следят.

В ходе тестов выяснилось, что приложения Android грузят больше информации в звукоизолированных комнатах, в то время как многие приложения iOS более активны в "аудиокомнатах".

Аналитики пока не могут с уверенностью сказать, почему это происходит, но намерены прояснить этот вопрос.

Тем не менее соучредитель и исполнительный директор Wandera Элдар Тави уверен в том, что никакой секретной передачи сколь-нибудь значимых объемов данных не происходит.

"Я готов подписаться под результатами этого исследования и заявить, что мы не обнаружили никаких свидетельств прослушки на тестируемых платформах, - утверждает он. - Это, конечно, может происходить неизвестным нам путем, но такое крайне маловероятно".

О нас и так всё знают



Результаты этих исследований не удивят специалистов в области информационной безопасности, уже много лет знающих, что телекоммуникационные гиганты и без того знают о нас так много, что им не нужно подслушивать наши разговоры, чтобы бомбардировать нас целевой рекламой.

Дело в том, что у рекламодателей имеются сложные инструменты, позволяющие с точностью профилировать пользователей.

Ваше местоположение, история посещения сайтов и другие данные дают достаточно информации, чтобы понять, что вы купите.

Они могут через соцсети привязать вас к вашим друзьям и вычислить, какие из вещей, которые они ищут, могут заинтересовать и вас.

Эта технология постоянно развивается и совершенствуется.

"Реклама, которую вы видите, - это результат огромного объема информации о вас, которой располагают эти компании. Они делятся этой информацией через рекламную сеть, управляемую мощными компьютерами с алгоритмами самообучения, - говорит эксперт по вопросам мобильной рекламы и безопасности из Имперского колледжа Лондона Сотерис Деметриу. - Сегодня они могут успешно предсказать, что именно вас заинтересует - раньше, чем вы сами это поймете".

Конечно же известны случаи, когда некоторые приложения вели слежку за пользователями.

В июне этого года ученые из Северо-восточного университета в Массачусетсе проверили 17 тыс. мобильных приложений Android по всему миру.

Они не обнаружили свидетельств прослушивания, но выяснили, что некоторые небольшие приложения отсылали третьей стороне скриншоты и даже короткие видео с телефонов пользователей. Впрочем, это делалось в интересах программных разработчиков, а не рекламодателей.

Ну и само собой разумеется, ведутся кибератаки на мобильные устройства известных политиков и прочих значимых персон с целью шпионажа.

В мае этого года в WhatsApp подтвердили, что хакеры смогли через их приложение дистанционного установить шпионские программы на ряд устройств.

Компания заявила, что за кибератакой стоял некий "продвинутый киберпреступник" и что угроза была устранена.