Варварство в Паневежисе: после вырубки деревьев дома лишились птенцы

Крупные города Литвы, среди них и Паневежис, быстро обновляются: приводят в порядок дороги, парки, прокладывают велодорожки. В ходе этих работ порой вырубают деревья. В социальных сетях жители пишут, что в центре Паневежиса в результате таких действий гнезд лишились птицы, которые еще не успели выкормить птенцов. Орнитологи называют такие действия варварством.
Panevėžyje paukščių jaunikliai
© DELFI montažas

Жители уже обратились в Литовское содружество орнитологов. Его глава Лютаурас Раудоникис сказал, что такие действия недопустимы. Он заметил, что подобные сообщения получает и из других городов Литвы.

"Мы получили эту информацию из Паневежиса, сейчас боремся за парк Сапег в Вильнюсе, где также хотят вырубить деревья. Такое происходит по всей Литве. Вчера пришло письмо из Плунге, там также планируют вырубку деревьев, на которых гнездятся крохали и совы. Это варварство", – сказал Раудоникис, заметив, что даже в хозяйственных лесах с 1 апреля по 15 июня запрещено рубить деревья.

Panevėžyje paukščių jaunikliai
Panevėžyje paukščių jaunikliai
© DELFI montažas

"Фото мы получили из Паневежиса. Это птенчики синицы, они прыгают по дереву, а в это время проходят работы. Малыши обречены: или сами умрут, или их съедят хищники. По всей Литве уничтожают тысячи гнезд. Такого нет ни в одной европейской стране. Это вандализм. Даже в истории ничего подобного не было. Летом деревья не рубили", – сказал орнитолог, заметив, что во избежание таких последствий деревья нельзя рубить во время гнездования птиц.

Раудоникис уверяет, что это проблема национального масштаба. Поэтому этот вопрос обсуждался с министром охраны окружающей среды Кястутисом Мажейкой. Министр сказал порталу GRYNAS.lt, что самая большая проблема тут - юридическое регулирование вопроса.

"В настоящее время ни в одном законе нет запрета на вырубку деревьев в какой-то период. Возможно, запреты установили некоторые самоуправления", – сказал Мажейка.

По его словам, чтобы внести такой запрет, надо вписать его в специальный документ, регулирующий этот процесс.

"Уже распорядились подготовить поправки к этому списку, их должны утвердить в начале лета", – подчеркнул министр.

Портал GRYNAS.lt просил Паневежскую мэрию прокомментировать ситуацию в связи с вырубкой деревьев, но ответа пока не получил.

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