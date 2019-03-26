Правда, по данным "Содры", ее утвердят на этом посту после необходимых проверок.

Старший советник "Содры" Варанаускене заняла этот пост в 2017 году и отвечала за экономические исследования и анализ, за экспертное консультирование при формировании политики социального страхования.

В 2015 г. Варанаускене защитила докторскую диссертацию в университете управления и экономики ISM, в 1999 г. она окончила Каунасский технологический университет (степень магистра управления и администрирования бизнеса).

Всего в конкурсе на должность главы "Содры" участвовали 9 кандидатов, но 2 из них не отвечали выдвинутым требованиям, еще 2 забрали свои заявки