Правда, по данным "Содры", ее утвердят на этом посту после необходимых проверок.
Старший советник "Содры" Варанаускене заняла этот пост в 2017 году и отвечала за экономические исследования и анализ, за экспертное консультирование при формировании политики социального страхования.
В 2015 г. Варанаускене защитила докторскую диссертацию в университете управления и экономики ISM, в 1999 г. она окончила Каунасский технологический университет (степень магистра управления и администрирования бизнеса).
Всего в конкурсе на должность главы "Содры" участвовали 9 кандидатов, но 2 из них не отвечали выдвинутым требованиям, еще 2 забрали свои заявки
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