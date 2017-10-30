Письмо Руты Ванагайте:

"На прошлой неделе я готовилась к презентации моей автобиографической книги "Курица с головой салаки". Книгу напечатали тиражом в 15 000 экземпляров, она попала на прилавки крупных книжных магазинов и торговых центров. Это уже пятая моя книга, изданная в том же издательстве, которое 5 лет назад издало мою первую книгу об уходе за пожилыми людьми. Я чувствовала, что меня ценят, я ценила руководителей издательства и великолепных его работников. Пять лет совместной работы, четыре бестселлера, и возможно новый - уже в пути.

…А между тем, в совсем другом месте, в парламенте Литвы, зародилась инициатива назвать 2018 год годом легендарного командующего партизанами Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса. Узнав эту новость, я повторно отправилась в особый архив – ведь я провела та почти год, когда писала книгу "Наши". Снова листала дело Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, в котором я нашла свидетельства и признания, которые показались мне совсем не героическими. Все вопросы, которые возникли у меня, когда я читала дело, я собиралась вместе с копиями документов передать парламентской Комиссии исторической памяти, чтобы депутаты вместе с историками учли их перед принятием окончательного решения по вопросу 2018 года.

Об информации, которую я нашла, я рассказала позвонившему мне журналисту LRT – сказала раньше, чем была запланирована встреча в парламенте. Журналиста интересовал вопрос, участвовал ли Адольфас Раманаускас-Ванагас в убийствах евреев летом 1941 года. Я ответила, что в его деле я таких документов не нашла, но нашла другую информацию. которая меня взволновала. Ею я и поделилась.

Если возникшие у меня вопросы в связи с Адольфасом Раманаускасом-Ванагасом прозвучали как обвинения в адрес этой трагической личности, то этого я делать не собиралась. Я точно не знаю, кем был Раманаускас-Ванагас - героем и мучеником или сломленным обстоятельствами человеком. А может и тем и другим. Я - писатель и журналист. Моя обязанность интересоваться, интересоваться больше и глубже. У меня нет ответов на все возникшие у меня вопросы: пусть ответят литовские историки, которые объективно исследуют тот период. Но пусть они ответят с учетом всей информации, которая есть в архивах, не выбирая лишь то, что выгодно какой-то политической силе или признанному нарративу. Отбор фактов по принципу их пользы, так называемая "историческая политика" главенствовала в советское время, а ведь советский период в Литве завершился. Я бы очень хотела в это верить.

И еще о советском времени и о Путине. Несколько недель назад на прекрасном антипутинском уникальном форуме "Диалог" в Санкт-Петербурге на вопрос, можно ли остановить эмиграцию из Литвы, я саркастически ответила: "можно, если Путин оккупирует Литву и закроет ее границы". Это был черный юмор, возможно высказанный неуместно и несвоевременно и, конечно, в условиях нынешней геополитической ситуации прозвучал очень по-черному.

Но мне как гражданке Литвы, которая любит свою страну, страшно, что мой народ бежит из страны и остановить его невозможно. Люди бегут не только из-за нищеты, но и от коррупции, от того чувства, что ты в своей стране - ничто. Когда начался этот скандал, один из бывших руководителей страны назвал меня Душанскене и предложил пойти в лес, найти дерево, помолиться и "осудить себя". Когда я это прочитала, еще раз подумала: вот от такого государства, от такого отношения к человеку и бежит мой народ.

Издательство молниеносно отреагировало на скандал и информировало СМИ, что все мои книги будут немедленно изъяты и уничтожены. Для меня это было болезненно и неожиданно. Мои книги – мои дети, дети издательства, и они - о жизни людей, их трагедии и счастье, а не о каком-либо Путине или Раманаускасе.

Поэт Генрих Гейне 200 лет назад сказал: "Там, где сжигают книги, в конце концов сжигают также и людей". В гитлеровской Германии так и было. В годы правления Сталина Михаил Булгаков написал другую, более оптимистичную фразу: "Рукописи не горят". Я - оптимистка".

DELFI напоминает, что несколько дней назад Ванагайте заявила, что собрала скандальные факты о Раманаускаса-Ванагасе. Будто он является не героем, а сломленным человеком, даже агентом КГБ.

Якобы у главы иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраима Зуроффа есть данные о его участии в убийствах евреев. Такие заявления Ванагайте взбудоражили историков, гражданское общество и политиков. Ванагайте осудили за ее слова, издательство Alma littera изъяло все ее книги, включая и последнюю. Книги Ванагайте намереваются уничтожить. Издательство заявило, что не имеет ничего общего с заявлениями Ванагайте.

Депутат историк Арвидас Анушаускас предположил, что Ванагайте могла назвать Раманаускаса-Ванагаса агентом КГБ и предателем, прочитав записи его истязателя Нахмана Душанского. Многолетний сотрудник КГБ (1940-1971 гг.) Душанский в 1989 г. эмигрировал в Израиль.