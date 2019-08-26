Ванагайте начала свое письмо с того, что оно БУДЕТ только на литовском языке, перевода на английский не будет, поскольку это было бы стыдно.
"Уважаемый министр Линас, обращаюсь к вам как к давно знакомому и уважаемому человеку – ваша многолетняя деятельность в дипломатической сфере и смелые заявление последнего времени о памятных досках пособникам нацистов заслуживают моего уважения и уважения многих жителей Литвы", – писала в фейсбуке Ванагайте.
Она напомнила и о судьбе книги "Свои" – резонансная книга в 2017 году исчезла с прилавков книжных магазинов.
"А сейчас несколько неприятных замечаний. Уже несколько лет меня приглашают с лекциями в городах разных стран. Я удивлена тем, что работники литовских посольств в этих странах (Израиле, США, Японии) инкогнито приходят на эти лекции и тайно конспектируют, а потом, видимо, высылают отчеты своему начальству в Вильнюс. Вам, министр, это ничего не напоминает? Мне напоминает: жалкие методы работы КГБ", – пишет Ванагайте.
Она рассказала об еще одном неприятном происшествии – она получила приглашение представить книгу "Свои" на книжной ярмарке в Гетеборге. Однако издательство Karneval Forlag получило письмо атташе по культуре посольства Литвы в Швеции Живиле Этевичюте, в котором предлагалось лучше издавать книги о ссыльных. В письме предлагалось приглашать на дискуссию объективных собеседников, которых посольство вызвалось подыскать. В качестве причины было указано искажение исторических фактов.
Глава издательства Бьёрн Эклунд информировал, что такое письмо и вмешательство посольства в работу ярмарки было бы смешным, если бы не было печальным. За все время работы издательство никогда не получало подобных писем из каких-либо посольств", – писала Ванагайте.
Она просила министра прекратить дискредитацию демократии в Литве.
"Обращаюсь к Вам, уважаемый министр, с просьбой прекратить длящуюся несколько лет практику тайной слежки и написания жалоб и призвать ответственных работников посольств Литвы экономить время и – главное – не дискредитировать за границей и себя, и посольство, и демократию в Литве", – писала Ванагайте.
МИД прислал DELFI короткий комментарий.
"Участие литовских дипломатов в проходящих за рубежом мероприятиях, связанных с Литвой - это обычная практика дипломатической работы", – сказано в ответе.
Через некоторое время редакция получила еще один комментарий МИД Литвы.
"Дипломаты посещают мероприятия с участием Ванагайте, как и другие гости. Странно, что автор считает такие посещения тайной слежкой или написанием жалоб. Что касается заявлений Ванагайте, то большая часть их не соответствует действительности. Ванагайте и сама признала, что ее заявления об Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе не отвечают действительности", – сказано в документе.
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