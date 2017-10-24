Ванагайте рассказала о своем опыте общения с политиками

23 октября на конференции DELFI Ванагайте также рассказала, как создавала имидж Артураса Зуокаса и Роландаса Паксаса и прогнозировала победителя предстоящих президентских выборов.

Название книги неслучайное. Именно так ее назвали в комментариях к статьям на портале DELFI. Поэтому она сказала, что эта книга для тех, кто ее не любит.

Ванагайте много довелось работать с известными политиками. Бывшего эра Вильнюса Зуокаса она считает самым талантливым политиком Литвы.

Она знакома с ним 25 лет. Зуокас был главой избирательного штаба Паксаса, когда тот вел либералов в парламент, он привел в Литву Адамкуса, возглавлял его избирательную кампанию после импичмента Паксаса. Ванагайте работала с Зуокасом и на муниципальных выборах.

"Если имиджа нет, его не сформируешь. Специалист может лишь усилить существующий стереотип, имидж, но он не может поставить все с ног на голову, если приходит политик и просит сделать его красивым, честным, достойным, молодым – но он таким не является, то ничего не сделаешь. С Зуокасом ничего не надо было делать – он был таким", – сказала Ванагайте.

Ванагайте организовала выборы Адамкуса, когда он стал президентом во второй раз. Тогда он обошел Казимиру Прунскене. "Я никогда не идеализировала Адамкуса, но, думаю, он был намного лучшим выбором для Литвы, чем Прунскене. Я работала как за родину", – сказала она.

По ее оценке, V. Адамкус честный западный человек, но он не был лидером, который вел Литву вперед. Просто из двух зол – Артураса Паулаускаса и Казимиры Прунскене – ей пришлось выбирать намного меньшее.

Ванагайте вспомнила и некоторые курьезы предвыборных кампаний. К примеру, помощник Адамкуса Божена Багонайтене якобы требовала, чтобы во время визитов Адамкуса в регионы там не было комаров. Специалисты использовали для отпугивания насекомых специальные свечи.

В следующий раз Адамкус ехал, чтобы помочь женщине, внук которой погиб за рубежом: у нее не было денег на перевозку тела. Когда старушка узнала, что к ней приедет президент, у нее случился сердечный приступ. Пришлось остановить президентский кортеж и журналистов. К счастью, врачи привели ее в чувство, она встретилась с президентом, который помог ей в ее проблеме.

"Мы сделали для Адамкуса кольцо надежды – он объехал 12 литовских городов, где уровень безработицы был самым высоким, где фиксировали больше всего самоубийств, где живет больше всего больных СПИДом", – сказала она, вспоминая, что Адамкус неохотно участвовал в таких авантюрах.

"Мне кажется, я ему не нравилась. (...) Как ему могло нравиться, если его таскала туда, куда ему не хотелось ехать", – вспоминала Ванагайте, которая отвечала за инаугурацию президента в 1998 г.

Но, по ее словам, избирательная кампания должна нравиться не кандидату, а избирателям.

Однако позже ситуация изменилась: Ванагайте помогла Адамкусу в организации предвыборной кампании, но протестовала против того, что он одобрил проект Leo.lt - с сыном она принесла на ступени президентского дворца окровавленные белые рубашки.

Она сказала, что работала с политиками до тех пор, пока им верила, когда они доверие утрачивали, совместная работа прекращалась.

Она была и советником Паксаса. В 1999 г., когда тогдашний премьер-министр Паксас отказался подписывать договор с Williams о продаже Mažeikių naftа, речь ему написала Ванагайте. В ней он заявил, что не может продать Литву и внуков.

После отставки рейтинги Паксаса поднялись очень высоко. Именно тогда, сказала Ванагайте, либералы попросили Паксаса возглавить их на выборов в парламент. Он успешно привел их в парламент.

В книге упоминается и Успасских. "Он был и остается умным, он человек, который держит слово. Может, я чего-то не знаю, но у меня на глазах не произошло ничего, что бы подорвало доверие к нему", – сказала собеседница.

Правда, она признала, что Успасских не хватает хороших манер – во время беседы он может почесывать живот. Однажды, когда она ездила к Успасских в Кедайняй, ей позвонил ее тогдашний супруг Владас Багдонас. "Успасских взял со стола телефон и сказал: "Нет, это не Рута, Рута в душе". У него масса сумасшедших идей, он хохотал держась за живот", – вспоминает писатель.

Она считает, что литовские политики пренебрежительно относятся к Успасских, называют огурцом, сварщиком, но завидуют его имиджу. Кстати, Ванагайте видела Успасских в Москве сломленным.

"Избиратели узнают сломленного человека. Обычно за прошлое не голосуют, голосуют за будущее. Тот, кто сломался, на выборах не победит. Выборы - простое дело: ты узнаешь основное зло в обществе и переходишь на сторону добра. Если сейчас основное зло в обществе - коррупция и нищета, кому люди поверят, если он заявит, что против коррупции и нищеты? Если политик осмелится надеть сермягу и пойти по нищей Литве, пожать руки больным СПИДом, нищим, пенсионерам, он без проблем победит на выборах", – убеждена Ванагайте,

Но, по ее мнению, на это не многие пойдут.

Кто станет президентом Литвы? Лично Ванагайте хотелось бы, что бы это было молодое поколение.

Премьер-министра Саулюса Сквернялиса она на это посту не видит: "Он не может перепрыгнуть из седьмого класса на последний курс вуза. У него нет опыта работы в политике, на международной арене".

Она была бы за предпринимателя Робертаса Даргиса, который работал канцлером в правительстве Паксаса. Но несмотря на то, что он конструктивный человек и "может договориться с самим чертом", Ванагайте считает, что он говорит слишком сложно и слишком богат для этого поста. Ему сначала два года надо бы поносить сермягу.

Мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис способен привлечь избирателей Бразаускаса. Но для Литвы, по мнению Ванагайте, это было бы шагом назад.

Она не верит в успех экономиста Гитанаса Науседы: "Это человек, который купил в Павильнюсском региональном парке небольшую избенку, а вокруг построил огромный стеклянный дом". Ванагайте считает, что Науседа живет в стеклянном доме, и не чувствует, что такое настоящая Литва, ему и сермяга не поможет.

"Остается Андрюс Тапинас, ему и сермяга не нужна, Литва голосовала бы за молодость", – считает собеседница.

По мнению Ванагайте, на выборах во второй раз могла бы победить женщина. Но она считает консерватора Ингриду Шимоните очень умной. По мнению Ванагайте, Шимоните, возможно, не будет претендовать на этот пост.