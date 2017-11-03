Специалист по пиару Рута Ванагайте в пятницу признала, что распространяла ложные утверждения о боровшемся с советской оккупацией партизанском командире Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе и публично извинилась за свои "поспешные и высокомерные" комментарии.
Rūta Vanagaitė, Efraimas Zuroffas
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Сегодня я открыто признаю, что высказанное мною мнение по поводу того, что Адольфас Раманаускас-Ванагас не подвергался пыткам и сам нанес себе телесные повреждения, были совершенно ошибочными, основанными на лжи, зафиксированной в деле с целью скрыть следы пыток", - отметила Ванагайте в комментарии, присланном BNS.

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"Я очень сожалею по поводу своих поспешных и высокомерных публичных комментариев", - сказала она.

Такое письмо она написала после публикации на портале DELFI интервью с историком Дарюсом Юодисом.

Письмо Ванагайте:

"Я не хотела скандала. Не хотела оскорбить дочь известного партизана и память ее отца. Она перенесла больше, чем можно себе представить.Я не хотела утратить душевный покой и покой своей семьи. Я не хотела лишиться всех моих книг. Лишилась.

Мои комментарии прозвучали в самое неподходящее время – в день презентации веселой автобиографической книги. Вопреки теориям заговора, это было случайным совпадением и моей большой ошибкой. Она дорого мне стоила. Вопросы о фактах биографии Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, которые я неосмотрительно и несвоевременно подняла, прозвучали как обвинения в адрес героя Литвы и это вызвало возмущение в обществе. Мои слова приняли за враждебную атаку против Литвы. Я не ожидала такой реакции, это меня потрясло.

Меня потрясли факты, которые сегодня представил историк Юодис, исследовавший документы. Я этого не знала: ни об отношениях командира партизан с КГБ и его мотивах, ни о продолжительных и ужасных пытках. Сегодня я открыто признаю, что высказанное мной мнение о том, что Раманаускаса-Ванагаса не пытали, что он изувечил себя сам, было ложью, основанной на материалах дела, целью которых было скрыть факт пыток. Я очень сожалею за свои поспешные и высокомерные комментарии.

Я надеюсь, что в Особом архиве Литвы когда-нибудь будут доступны все дела: и агентурные, irи другие дела НКВД и КГБ, с которыми я не могла ознакомиться, поскольку они доступны лишь профессионалам.

И все же перед лицом этого скандала я по-прежнему верю, что зрелое открытое демократическое общество - это такое общество, которое может открыть все страницы своей истории без цензуры, не применяя критерий пользы. Я верю, что в Литве найдутся историки, которые откроют историческую правду без страха и без самоцензурыe. Я верю, что только открытое для правды общество может быть свободным и устойчивым к враждебной пропаганде.

Известный семиотик Альгирдас Юлиус Геймас на вопрос, чему надо научиться литовскому народу, от чего избавиться, ответил: "Научиться критически относиться к себе и, что самое важное, выдержать этот свой критический взгляд".

Этим письмом я лично делают именно это".

Реагируя на утверждения Ванагайте, издательство Alma littera прекратило сотрудничество с ней и изъяло ее книги из торговли.

Преподававший в учительской семинарии Алитуса Раманаускас стал партизаном в 1945 году. Спустя два года он возглавил Дайнавский партизанский округ, а в 1948 году был назначен командиром партизан Южной Литвы. В 1956 году в Каунасе Раманаускас и его жена были арестованы, год спустя он был приговорен к смертной казни.

Литовские историки единодушно считают, что Раманаускаса-Ванагаса из-за его борьбы за свободу Литвы жестоко пытали сотрудники советской безопасности, и нет никаких данных о том, что он мог быть причастен к Холокосту. Опубликованные документы показывают, что Раманаускас-Ванагас во время пыток был кастрирован, у него был выколот глаз, и он впал в кому. Впоследствии партизанский командир был расстрелян.

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