Писатель Рута Ванагайте, которая известна неоднозначными заявлениями, подала заявку на получение государственной стипендии, пишет Lietuvos žinios.
Rūta Vanagaitė
© DELFI / Tomas Vinickas

Цель – сбор материала и написание новых книг. Литовский совет по культуре объявил, что завершил регистрацию заявок на получение индивидуальных и педагогических стипендий. По оценке экспертов, поступило 688 заявок. В сфере литературы – 92.

В числе тех, кто подал заявки – и Ванагайте, которая просит выделить стипендию на 2018 г. для сбора материалов и написания книги "Неисчезнувшие" и для написания книги "Преступление и тишина" 2018–2019 гг.

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Изданию Lietuvos žinios Ванагайте не удалось связаться с Ванагайте и узнать, какой материал и где она намерена собирать.

Ванагайте на минувшей неделе заявила, что один из командиров литовских партизан Адольфас Раманаускас-Ванагас "никакой не герой", что его никто не пытал, и что он мог сотрудничать с КГБ. Эти заявления она сделала, опираясь на архив КГБ.

Издание Alma Littera изъяло из продажи все книги Руты Ванагайте и прекратило с ней сотрудничество, когда писатель подняла вопрос, связанный с решением парламента Литвы о почтении партизана Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса. eurojewcong.org пишет, что Центр Симона Визенталя нашел доказательства того, что Раманаускас-Ванагас мог участвовать в преступлениях Холокоста в Друскининкай в первые недели нацистской инвазии.

Еврейская община Литвы (ЕОЛ) отмежевалась от публичных обвинений в адрес литовского партизана Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса будто бы он мог быть связан с Холокостом. Литовские историки единодушно считают, что А. Раманаускаса-Ванагаса из-за его борьбы за свободу Литвы жестоко пытали сотрудники советской безопасности, и нет никаких данных о том, что он мог быть причастен к Холокосту.

Опубликованные документы показывают, что А. Раманаускас-Ванагас во время пыток был кастрирован, у него был выколот глаз и он впал в кому. Впоследствии партизанский командир был расстрелян.


ЕОЛ указала, что уважает право издательства самому проводить в жизнь стратегию бизнеса, но решение изъять из продажи книги Р. Ванагайте назвала непропорциональным.

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