"Больше двух лет назад, когда я писала книгу "Наши", я рискнула и пустилась в поездку с врагом по местам массовых убийств. Зурофф много лет был врагом всей Литвы, значит, и моим. Однако во время поездок по Литве выяснилось, что этот враг умный и глубокий человек, настоящий друг. Поездка по местам массовых убийств завершилась, вышла книга, а по прошествии еще одного года неожиданно началось еще одно наше путешествие. Совместное путешествие по жизни.

Покину ли я Литву ради самого интересного, самого наэлектризованного города в мире – Иерусалима? Города, где всегда светит солнце и заряжены все ружья… Отвечу цитатой из моей последней книги: "Сколько времени я смогу провести без тебя, без моей дождливой Родины? Без твоих тяжелых туч?.. Ведь я родилась в резиновых сапогах".

Я слышала, что в официальных слоях Литвы говорят, что Ванагайте обуздала Зуроффа, сейчас он уже не будет нас критиковать. Неправда. Его обуздать невозможно. Мне нравятся такие люди – я и сама такая. А этот Зурофф, оказывается, наш, литвак – одни его прадеды из Линкмениса, другие – из Шедувы. Кости деда Зуроффа лежат на дне озера Линкмянис, а семья брата его деда - в панеряйской яме. У меня хорошая новость для Литвы и плохая для литовских антисемитов: евреи возвращаются!", – сказала DELFI Ванагайте.

За принципиальность Зуроффа не любят ни в Литве, ни в Израиле. Несколько лет назад Зурофф с Ванагайте во время поездки по местам массовых убийств евреев опросили участников убийств и их очевидцев. В свет вышла книга "Наши".

Зурофф говорил, что во время той поездки по Литве чувствовалось напряжение: родственники Ванагайте были участниками Холокоста, а его семья была убита. Приходилось преодолевать эти естественные барьеры. Он сказал, что его поразила книга Ванагайте, ее деятельность и смелость.

"Я знаю, что в Литве меня не любят, я живу своей жизнью, мне не нужна популярность, я делаю то, что должен делать как еврей, как историк. Я посвятил жизнь исследованию Холокоста, пытаюсь добиться справедливости. Я думаю, эта весть шокирует жителей Литвы", – сказал он об отношениях с Ванагайте.

Однако, по его словам, это частная жизнь, и они - не знаменитости, чтобы о них каждый день писали СМИ.

В среду Ванагайте заявила в интервью порталу Lrt.lt, что собрала скандальные факты о партизане Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе. Якобы он был шпионом КГБ, а у Зуроффа есть данные об его участии в уничтожении евреев.

Ванагайте осудили за такие заявления. Депутат историк Арвидас Анушаускас сказал, что Ванагайте, наверное, не знает, что такое фальсификация и попытки компрометировать человека. Заявления Ванагайте удивили и гендиректора Литовского центра исследования геноцида и сопротивления Тересе-Бируте Бураускайте.

"Одно дело, когда она интерпретирует, вырывает из контекста, другое, что видят историки, которые выяснили все обстоятельства. Мы всегда все оцениваем, принимая во внимание все обстоятельства, определенную хронологию, учитывая ситуацию, положение семьи и т.д. Сейчас она будет выдергивать по одному факту, чтобы очернить человека? Что это значит? Это значит, что Ванагайте не нравится, что этому человеку отдают честь", - сказала Бураускайте, заметив, что литовские историки тщательно изучили деятельность Раманаускаса-Ванагаса.

"Всех, кто в Литве что-либо оспаривает, обвиняют в пособничестве Кремлю. Я уже говорила, если бы не было Путина, Литве надо было бы его придумать – он очень удобен, он делает гражданское общество немым или наполовину немым", – сказала Ванагайте в ответ на обвинения в связях с Кремлем.

По ее словам, все литовские историки исследуют те же дела, но читают их выборочно – выбирают то, что не подходит для создание образа героя, заявляют, что это было выбито путем пыток или является фальсификацией. По нее словам, некоторые историки это подтвердили, к сожалению, она не может назвать их имена.