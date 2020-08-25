Валдасу Адамкусу вручена награда президента Польши Леха Качиньского

Награду за дипломатическую деятельность в целях интерграции стран региона Валдасу Адамкусу вручила соратница Л. Качиньского, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга.
В поздравительном слове А. Фотыга выразила надежду на продолжение дальнейшего сотрудничества на благо обеих стран.
В. Адамкус заявил, что рад и взволнован, выразил благодарность за высокую оценку и внимание к его деятельности. Также он добавил, что литовцы и поляки вновь встречаются, как в старые добрые времена, для общих дел, создания общего будущего Европы и мира.
А. Адамкус сказал, что всегда приятно встретиться с друзьями, с единомышленниками, одним из которых был Л. Качиньский. Также добавил, что Л. Качиньский был великим политиком с четким видением объединения региона "от моря до моря", превращения его в культурный и экономический центр Европы.
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