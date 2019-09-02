Президент Литвы Валдас Адамкус с супругой Алмой 1 сентября отметили 68-ю годовщину своей свадьбы .
Valdas ir Alma Adamkai
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Адамкусы в годы Второй мировой войны познакомились в Германии, их дружба не прервалась и после эмиграции в США, где они поженились 1 сентября 1951 года.

"Брак – не пирог: по рецепту его не испечешь. Самое главное - доверие и взаимопомощь. Мне кажется, если любишь человека, то в первую очередь думаешь не о себе, а он нем. Муж становится твоим лучшим другом. Мир, уважение друг к другу – вот большая часть любви", – сказала в интервью журналу Moteris Адамкене.

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