Адамкусы в годы Второй мировой войны познакомились в Германии, их дружба не прервалась и после эмиграции в США, где они поженились 1 сентября 1951 года.
"Брак – не пирог: по рецепту его не испечешь. Самое главное - доверие и взаимопомощь. Мне кажется, если любишь человека, то в первую очередь думаешь не о себе, а он нем. Муж становится твоим лучшим другом. Мир, уважение друг к другу – вот большая часть любви", – сказала в интервью журналу Moteris Адамкене.
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