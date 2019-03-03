"Я думаю, что определенные перемены нужны. Жители всех муниципалитетов надеются на улучшение. Поскольку, как бы там ни было, жизнь идет вперед, возникают новые проблемы, кандидаты должны это учитывать", – сказал Адамкус.
Он сам был оптимистически настроен в связи с выбранным им кандидатом в Вильнюсе.
"Я оптимист – я выбрал человека, у которого, как я думаю, есть план, идея для города. Кроме того, конечно, (есть) опыт, черты лидера, и самое главное, что он заслужил доверие Литвы и в данном случае жителей Вильнюса. Конечно, мы надеемся на лучшее", – сказал Адамкус.
на вопрос об опасности коррупции президент констатировал, что не все "идеально".
"Не все идеально, но я верю, что кандидаты – по крайней мере выбранный мной, за которого я проголосовал, должны оправдать наши надежды. Мы должны идти вперед", – сказал Адамкус.
На этот раз Адамкус пришел на выборы без своей супруги Альмы.
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