"Если бы в Литве было очень хорошо, из нее не уехали бы сотни тысяч талантливых людей. Я думаю, есть две причины. Одна – материальная: каждый хочет жить лучше. Другая – отношение общества к совместной жизни, нехватка уважения людей друг к другу. Не ценят то, что достигнуто, а все плохое выносят на первый план и повторяют", – сказал Адамкус.
На вопрос, оправдала ли нынешняя власть ожидания людей, Адамкус ответил, что "в отдельных случаях – возможно, но в общем, нынешние правящие пока не оправдали моих ожиданий".
"Я надеюсь, в будущем многое изменится к лучшему. Но сегодня парламент вместе с правительством иногда принимают решения, которые невозможно оправдать и объяснить. Законы принимают, потом опять меняют. Законодатели тратят время на выяснение различных недоразумений и бюрократических проблем. Их не было бы, если бы иначе относились к государственным делам, если бы было ясное направление, не сворачивая, по которому шли бы вперед", – сказал Адамкус.
Вернувшийся в Литву из эмиграции Адамкус дважды избирался на пост президента Литвы - в 1998–2003 и 2004–2009 гг. Во время первого его срока полномочий Литва завершила переговоры о членстве в Евросоюзе и была приглашена в НАТО.
Польский политолог криком защищал литовцев на Первом канале (18)
Политолог из Польши Якуб Корейба назвал литовского...
В Литве разыщут разбившиеся в межвоенное время самолеты (1)
ВВС Литвы и Клайпедский университет договорились о...
Литовская полиция раздает нарушителям ПДД свечи (6)
С целью снизить статистику смертей пешеходов на...
Депутат предлагает продавать крепкое пиво только в небольшой таре (24)
Депутат "Порядка и справедливости" Ремигиюс...
Обнаруживший сгоревший автомобиль егерь: нашли, но жалко, что тело (1)
Егерь Пирчупского лесничества, работавший во вторник...
TOP новостей
История Ванагайте изъятием книг не закончилась: еще один сюрприз (127)
Рута Ванагайте была приглашена на телепередачу,...
Валдас Адамкус: Литва еще не такая, какой я ее представлял (53)
Литва все еще не такая, какой я ее представлял, сказал...
Польский политолог криком защищал литовцев на Первом канале (18)
Политолог из Польши Якуб Корейба назвал литовского...
С января изменились привычки литовских покупателей (216)
Сокращение времени продажи алкоголя уже изменило...
Актер Регимантас Адомайтис: меня тоже вербовали (66)
После того, как Литовский центр по изучению геноцида и...