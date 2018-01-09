"Если бы в Литве было очень хорошо, из нее не уехали бы сотни тысяч талантливых людей. Я думаю, есть две причины. Одна – материальная: каждый хочет жить лучше. Другая – отношение общества к совместной жизни, нехватка уважения людей друг к другу. Не ценят то, что достигнуто, а все плохое выносят на первый план и повторяют", – сказал Адамкус.

На вопрос, оправдала ли нынешняя власть ожидания людей, Адамкус ответил, что "в отдельных случаях – возможно, но в общем, нынешние правящие пока не оправдали моих ожиданий".

"Я надеюсь, в будущем многое изменится к лучшему. Но сегодня парламент вместе с правительством иногда принимают решения, которые невозможно оправдать и объяснить. Законы принимают, потом опять меняют. Законодатели тратят время на выяснение различных недоразумений и бюрократических проблем. Их не было бы, если бы иначе относились к государственным делам, если бы было ясное направление, не сворачивая, по которому шли бы вперед", – сказал Адамкус.

Вернувшийся в Литву из эмиграции Адамкус дважды избирался на пост президента Литвы - в 1998–2003 и 2004–2009 гг. Во время первого его срока полномочий Литва завершила переговоры о членстве в Евросоюзе и была приглашена в НАТО.