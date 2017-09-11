Работавшая до этого времени на этой должности Элеонора Будзинаускене теперь будет занимать должность первого заместителя главного редактора.

По словам Р. Валатки, его главная цель - обеспечить профессиональные и этические стандарты журналистки на самом высоком уровне при проведении в жизнь амбициозных планов развития агентства.

"Я приступаю к работе, найдя общее понимание с новой владелицей агентства по принципиальным установкам в плане обеспечения распространения не только самых оперативных, но и самых достоверных новостей", - сказал для пресс-релиза новый главный редактор ELTA.

Р. Валатка работает в СМИ 39 лет. Он работал главным редактором новостных порталов 15min.lt, lrytas.lt, журнала Veidas. В последнее время он ведет недельные программы на телеканале Info TV и на радиостанции Ziniu radijas, комментирует актуальные темы на портале delfi.lt. Р. Валатка говорит, что продолжит эту обозревательскую деятельность.

Директором ELTA с августа этого года работает предприниматель Гитана Марковичене, она продолжает сделку по покупке контрольного пакета акций этого агентства у издателя Витаса Томкуса, сообщает компания.